Sei appassionato di numeri? Mettiti alla prova e risolvi questo QUIZ, solo i veri geni hanno superato l’ultimo step

Se credi di avere capacità di calcolo superiori alla media allora questo test matematico è proprio quello che fa per te.

Se pensi di avere una mente geniale, mettiti subito alla prova con questo gioco. La sequenza numerica all’inizio potrebbe apparire di semplice risoluzione ma in realtà non è così!

È arrivato il momento di dimostrare che cosa sia in grado di fare cerca di risolvere il test matematico per veri geni.

Solo che si concentra al massimo e tira fuori le proprie migliori doti di calcolo e di ragionamento logico può davvero riuscire a superare la prova.

Svolgi il test cercando di non farti distrarre da nulla. Buon divertimento e in bocca al lupo!

Test matematico, risolvi la sequenza numerica

I test numerici mettono in gioco le proprie competenze matematiche ma anche l’intelligenza e le capacità attinenti alla logica. Per superali dunque non basta soltanto avere le nozioni di aritmetica. Per risolvere un test bisogna anche essere così bravi da riuscire a capire qual è la soluzione in pochi secondi. Se tu hai una mente brillante o ti ritieni un un vero genio, prova a risolvere questo quiz e scopri se hai ragione oppure no.

Tutto quello che dovrai fare è ragionare con lucidità e rapidità e osservare bene l’immagine in alto. Questa particolare illustrazione, come avrai notato sin da subito, contiene diverse sequenza numeriche. Cerca di capire qual è l’operazione alla base delle sequenze e successivamente prova dare la tua risposta. Dopo di che potrai andare a leggere il paragrafo finale per verificare se si tratta della risposta corretta oppure no. In bocca al lupo!

Soluzione

Ci siamo, finalmente stai per scoprire se hai superato o meno il nostro complicato quiz dei numeri. Il test matematico può essere risolto guardando alla sequenza numerica in un modo diverso. L’utente medio infatti pensa di dover sommare i numeri dell’immagine. Non va però eseguita una normale addizione. Prima di svelarti la soluzione però vogliamo ricordarti che se hai sbagliato non è il caso di rammaricarsi. Basta esercitarsi per diventare sempre più bravi. Nel nostro sito web trovi altri test simili a questo che ti aiuteranno a migliorare sempre di più.

Se hai trovato la soluzione da solo, ti facciamo i nostri più sinceri complimenti, perché in tal caso hai superato il test matematico. Il risultato della prima riga è 32 e si ottiene sottraendo 6 a 9, a seguire la cifra 2, quindi 3 e 2=32. Così per tutte le altre stringhe della sequenza numerica: ecco da dove “arrivano” le cifre chiudono la stringa.