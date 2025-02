Sei Nazioni: una Francia straripante batte l’Italia 73-24 a Roma

Una reazione d’orgoglio dopo la sconfitta in Inghilterra, un’esecuzione di prim’ordine da parte di interpreti straordinari, e l’Italia viene subissata di mete allo Stadio Olimpico nonostante un primo tempo non negativo. Finisce con 11 marcature pesanti e un punteggio tra i peggiori inflittici dai cugini d’oltralpe. Un 24-73 che i ragazzi di Quesada dovranno essere bravi a non subire in termini di fiducia e autostima nelle prossime settimane: il Sei Nazioni è ancora lungo e al varco ci sono Irlanda e Inghilterra.

Sei Nazioni, il primo tempo di Italia-Francia

Nel giorno della celebrazione della carriera di Sergio Parisse e del 50° caps di Fischetti e Nicolò Cannone, la Francia, scottata dalla sconfitta all’ultimo minuto rimediata a Twickenham, fa intendere subito cosa intende fare: aggressività e fisicità in ruck, ritmo elevato ed esplorazione del campo in larghezza. Nei primi 5 minuti l’Italia è rintanata dei propri 22 ma regge l’urto. Al 7’ l’aggressività francese è troppa e Allan dalla piazzola può portare avanti l’Italia. L’estremo azzurro poco dietro la metà campo non trova i pali. Al 10’ arriva la prima meta francese, con Attissogbe che sull’esterno con un calcetto per sé stesso salta la linea e permette a Barré di marcare, ma il TMO annulla per il passaggio in avanti verso l’ala francese. Si riparte così da una mischia per l’Italia sui 10 metri e gli azzurri trasformano immediatamente. Calcio libero, palla allargata dove Brex fissa l’uomo e permette a Menoncello di incunearsi nella linea francese andando a schiacciare in meta. Allan trasforma, 7-0. https://twitter.com/Federugby/status/1893682317685608561

Ma Le Bleus fanno capire ancora come oggi non ci sia nulla da fare,anche con il punteggi ancora in equilibrio. Dopo 3 minuti va a marcare di forza con Guillard. Ramos trasforma e 7 pari dopo un quarto d’ora. Al 18’ francesi ancora fallosi e stavolta Allan dai 37 metri non sbaglia. L’Italia torna avanti (10-7) ma dura fino metà tempo quando sugli sviluppi da maul ai 5 metri la Francia va a marcare con Mauvaka. 10-14 Francia e per la prima volta avanti con il margine che si dilata al 23’ con la prima meta di Dupont sempre al largo. 10-21.

Arriva la reazione azzurra con la seconda meta italiana al 27’. Prima Capuozzo crea scompiglio nella difesa francese poi in seconda fase è mortifera con Garbisi che libera Ruzza. Il seconda linea anziché involarsi s’inventa una palla arretrata nascosta che elude l’ultimo difensore francese e libera la corsa in mezzo ai pali di Brex: 17-21. La Francia non accusa minimamente il colpo e torna avanti marcando senza soluzione di continuità alla mezz’ora con Boudehent. Al 31’ è già punto di bonus offensivo. Il margine si dilata in maniera definitiva con la meta allo scadere di tempo messa a segno da Barré. Una Francia straripante in attacco chiude il primo tempo 17-35 al cospetto di un’Italia molto cinica in attacco ma in difficoltà non appena si alza il ritmo francese palla in mano.

Nella ripresa la Francia dilaga

L’inizio ripresa non si differenzia dalla fine del primo tempo, con una Francia ancora sul piede dell’acceleratore e attenta nell’esecuzione. L’Italia sbaglia l’exit strategy con Page-Relo e dopo 5 minuti Les Bleus marcano ancora, stavolta con l’altra terza linea, Aldritt. 14-42. L’Italia continua a subire la fisicità francese che ogni volta che esplora il campo praticamente va in meta.

Attissogbe per Barré confezionano la settima meta non trasformata (17-47) prima un’altra corsa in meta di Dupont (premiato come Man of the match) per il 17-54 che segna un ko tecnico, una superiorità netta. Nell’ultimo quarto di partita, complice anche l’ingresso della panchina (con alcuni cambi azzurri forzati/accelerati) e una Francia con qualche giro di motore in meno, l’Italia rialza la testa e come nel primo tempo, ancora dalla piattaforma della mischia va a marcare con i fratelli Garbisi. Alessandro, appena entrato come mediano di mischia al posto di Page-Relo, allarga per Paolo che dopo una finta raddrizza la corsa e schiaccia. Terza meta italiana più trasformazione: 24-54.

La meta subita ridà linfa alla ferocia francese che torna immediatamente a marcare con Barré 24-61, e l’infermabile Atissogbe (24-68). L’Italia non riesce a avvicinare la linea di meta, che avrebbe significato la quarta marcatura e relativo punto in classifica, così la Francia marca anche nell’ultimo minuto di gioco l’11° meta, con Barassi. Si chiude tra i 65776 dell’Olimpico una partita che potrebbe lasciare uno strascico pesantissimo fisico e mentale, per un’Italia efficace in attacco ma completamente in balia di una Francia extra-lusso col pallone in mano, guidata da un direttore d’orchestra, attualmente il giocatore di rugby più forte al mondo. Finisce 24-73.

© Riproduzione riservata