“Sei proprio volgare”: Tina Cipollari non si contiene e lo urla in studio | Questa volta Gemma non c’entra, interviene Maria

Sale la tensione nel parterre di Uomini e Donne. Le luci dei riflettori sono puntate su Tina Cipollari. L’intervento di Maria De Filippi

Prosegue senza intoppi tra intrecci più o meno amorosi, corteggiamenti e furibondi litigi nel parterre la nuova edizione di ‘Uomini e Donne‘. Gli ascolti del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi vanno a gonfie vele secondo le più ottimistiche previsioni di inizio stagione.

Gli incontri tra dame e cavalieri, corteggiatori e tronisti continuano a rappresentare il momento chiave dello show, così come la presenza ormai insostituibile della figura femminile più amata dal pubblico, colei dalla quale non si separerebbe mai.

Per chi non l’avesse capito, parliamo di Tina Cipollari che insieme a Gianni Sperti e Tini’ Cansino forma il trio di agguerriti e attenti opinionisti. Ma è sempre Tina ad attirare maggiormente l’attenzione del pubblico grazie ai suoi repentini attacchi nei confronti dei concorrenti a lei sgraditi

Uno di questi momenti caldi è andato in scena nel corso della puntata di martedì scorso, quando la prima parte di ‘Uomini e Donne‘ è stata dedicata alla sfilata delle dame le quali erano chiamate a sfoggiare tutta la loro sensualità.

Tina Cipollari, l’attacco diretto contro la dama: non le è proprio piaciuta

La prima dama a sfilare nel parterre davanti ai cavalieri è stata la bella e prorompente Morena, che in effetti ha messo in mostra tutto il suo notevole sex appeal. E non è un caso che la stragrande maggioranza dei cavalieri presenti abbia gradito sia il look che la sua performance.

Morena è piaciuta quasi a tutti tranne che a Tina Cipollari, che si è letteralmente scagliata contro di lei spiazzando tutti i presenti. Neanche nei confronti della sua ‘nemica’ numero uno, Gemma Galgani, la storica opinionista del dating show si era rivolta con così tanta determinazione.

Tina Cipollari, non solo Morena: parole durissime contro Gemma Galgani

“Ma secondo te quante casalinghe si possono identificare con te? Ma le donne stirano in queste condizioni? Io più che sensualità ci ho visto tanta volgarità…Proprio volgare all’estremo“.

Subito dopo è stato il turno di Gemma Galgani, presa di mira per l’ennesima volta: “Orrenda, orribile“, le parole pronunciate dalla Cipollari. A quel punto è intervenuta Maria De Filippi che ha fatto notare alla sua grande amica come anche Gemma sia stata apprezzata dal parterre maschile.