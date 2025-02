Sei troppo fredda, non va bene | La De Filippi prende le parti dei cavalieri: per la tronista si mette malissimo

Continua a far parlare di sé e a riscuotere consensi l’ultima edizione di Uomini e Donne. Maria De Filippi però se la prende con una tronista

Ai piani alti di Mediaset gongolano. Nessuno o quasi degli alti dirigenti del colosso televisivo confidava in un riscontro particolarmente entusiasmante in termini di ascolti e gradimento dell’ultima edizione di ‘Uomini e Donne‘.

A sorpresa invece questa 29/a stagione dello storico dating show sta riscuotendo un successo che supera di gran lunga le più rosee aspettative. Tutto merito, fanno sapere da Cologno Monzese, di Maria De Filippi e della sua capacità di accrescere la qualità dei programmi da lei ideati e condotti.

Senza apportare alcuna modifica alla struttura e alle dinamiche di Uomini e Donne, la conduttrice milanese è riuscita ad alimentare un rinnovato interesse nei confronti del programma grazie a qualche piccolo escamotage.

Uno su tutti il clamoroso ritorno nel ruolo di tronista di una figura femminile che ha fatto la storia del dating show e con la quale proprio Maria De Filippi ha instaurato nel corso degli anni una solida amicizia.

Uomini e Donne, stavolta Maria De Filippi è furibonda

Stiamo parlando, per chi non l’avesse ancora capito, di Tina Cipollari che ormai è una presenza fissa all’interno del programma in qualità di opinionista. Vulcanica, molto decisa e senza peli sulla lingua, la Cipollari è diventata celebre soprattutto per i suoi epici scontri con la dama per eccellenza, Gemma Galgani.

In una delle ultime puntate la ‘leggendaria Tina’ ha cambiato ruolo su sua precisa richiesta, tornando a sedersi sul trono dopo moltissimo tempo con l’intento di trovare un nuovo compagno dopo un lungo periodo vissuto da single.

Uomini e Donne, la frecciata al veleno è inevitabile: ecco perché

Maria De Filippi ha accondisceso alla sua richiesta, facendole incontrare tre corteggiatori. Ma a quanto pare nessuno dei tre ha saputo intrigare più di tanto una persona molto esigente come la Cipollari. Tanto che di fronte all’ennesima domanda posta senza particolare entusiasmo dalla storica opinionista ad uno dei corteggiatori, la conduttrice si è lasciata andare a un commento piuttosto tagliente: “Tina, come sei fredda“.

Immediata la risposta della diretta interessata: “Sono fredda perché non ho ancora la giusta confidenza con i corteggiatori. Devo prima capire se rispondono alle mie esigenze e alle mie necessità”.