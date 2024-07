Sembra il Giappone ma è il centro di Roma | Il giardino dei sogni si nasconde proprio qui: vengono a visitarlo da tutta Italia

Nel centro di Roma si trova un posto veramente unico che riesce a trasportarvi direttamente in Giappone. Vengono a vederlo da tutta Italia…

Roma è una delle città più belle del mondo grazie ai suoi monumenti eterni e iconici come il Colosseo e Pantheon, lo sappiamo tutti.

La sua bellezza però non si trova solamente nei luoghi conosciuti da tutti quanti ma anche in piccoli tesori nascosti, spesso conosciuti solamente dalle persone del posto.

Per esempio se si passeggia per le bellissime vie di Trastevere, si trovano degli angoli da cartolina e affreschi vicino ai muri che ci trasportano in civiltà lontane e perdute. Un posto poco conosciuto per esempio è la bellissima Basilica di San Clemente, posta vicino al Colosseo.

La particolarità di questo posto è che ha tre livelli sotterranei, pieni di mosaici che testimoniano la parte romana, quella paleocristiana e quella medievale.

Luoghi unici e segreti a Roma

Un altro posto molto bello da vedere, il quartiere Coppedè è un vero angolo di paradiso da vedere, grazie alla bellezza del quartiere fatto di diversi stili che variano dal liberty al barocco, passando anche per il gotico. Questo conferisce al posto un’atmosfera quasi da fiaba.

Un altro posto poco conosciuto ma comunque spettacolare, sono le catacombe di San Callisto. Queste si nascondono sotto la città e la percorrono. Attraversare quei vicoli e vedere i resti del passaggio dei primi cristiani, oltre alle loro tombe, è un’esperienza veramente indimenticabile.

Giardino giapponese nel centro di Roma

Tuttavia, un posto da non perdere assolutamente che vi trasporterà direttamente in Giappone senza dover fare un passo è il giardino che si trova all’interno dell’Istituto Giapponese di Cultura (sede nel quartiere Parioli). Questo istituto è molto vicino alla Galleria Nazionale di Arte Moderna nonché al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. È stato realizzato in italia dal famoso paesaggista giapponese Nakajima Ken. Il posto è veramente un’oasi nella città ed è in perfetta armonia con l’edificio progettato da Yoshida Isoya.

Nascosto allo sguardo esterno, il giardino è un perfetto kaiyūshikiteien, dotato persino di laghetto, cascata, ponticello e da tante lampade di pietra. Questo è fatto a immagine delle residenze aristocratiche giapponesi. Tutto ciò che è inserito in questo paesaggio ha una funzione fondamentale. Inoltre, gli elementi più importanti sono l’acqua, la ghiaia e la vegetazione. In questo in particolare si possono vedere le commistioni tra Italia e Giappone. Infatti, troviamo ciliegi, acero, camelie giapponesi, pitosforo, ulivo, pino marittimo e iris. In primavera è ancora più spettacolare, grazie all’esplosione di colori.