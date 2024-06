“Sembra un paradiso terrestre”: vicino Roma c’è una spiaggia da sogno | Nulla da invidiare nemmeno ai Caraibi

Se vivi a Roma e dintorni, o vuoi scoprire una vera chicca del mar Tirreno, non puoi perderti questa spiaggia da sogno.

La regione Lazio è piena di posti meravigliosi che è bello visitare sia nella bella stagione che in primavera, ma uno di questi senz’altro merita almeno una visita. Si tratta di una gemma del mar Tirreno unica e incontaminata, un luogo ameno da vedere almeno una volta nella vita.

Sembra un paradiso terrestre, ed è così bella che ti pentirai di non averla scoperta prima: ecco dove andare a fare il bagno a pochi passi dalla città eterna.

Un’autentica meraviglia che racchiude mare e storia, questa è la perla che non puoi non conoscere se scegli di trascorrere qualche giorno di relax nella regione Lazio.

Roma, la baia incontaminata a pochi passi dalla capitale

Sapevi che nella regione Lazio, il cuore dell’Italia, non ci sono soltanto ville d’epoca Romana, laghi trasparenti, colli verdeggianti, monumenti antichissimi, storia e architettura? Oltre a Roma e alle splendide città vicine, e alle tantissime aree verdi, questa regione presenta anche delle spiagge paradisiache, e una in particolare la cattura il cuore di tutti i visitatori che scelgono di fare un tuffo nelle sue acque azzurre.

Se avrai il piacere di scoprirla ne resterai incantato, perché potrai ammirare da vicino grotte e panorami mozzafiato e assistere l’incontro della macchia mediterranea con il mare considerato da tutti, a ragione, il più bello di Roma. Vediamo dove si trova questa imperdibile perla del mar Tirreno con le acque incontaminate e il centro storico da sogno.

La spiaggia dell’Angolo di Sperlonga

Si tratta della spiaggia dell’Angolo, situata a Sperlonga, un borgo affacciato sul mare che si trova poco distante dall’antica Villa di Tiberio. Questa lingua di sabbia color oro, incastonata tra le valli verdeggianti, che scendono verso il mare, presenta una bellezza selvaggia, ideale per chi ama le spiagge poco affollate e per chi preferisce la natura incontaminata al caos dei lidi attrezzati e molto gettonati.

Qui le acque sono cristalline, e fare il bagno nel litorale di Sperlonga è senza alcun dubbio un’avventura indimenticabile, anche grazie al fatto che tra le rocce si può fare snorkeling e ammirare il fondale ricco di un’affascinante fauna marina. Per altro la spiaggia dell’Angolo è facilmente raggiungibile in due ore di auto da Roma, ed è raggiungibile tramite una scalinata, agevole da percorrere che parte dal centro del comune. In altre parole è impossibile perdersi l’esperienza di una visita a questo borgo unico, che è stato dichiarato bandiera blu da anni, e che conferma il suo titolo di anno in anno.