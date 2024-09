Sembra un viaggio nel Medioevo: si trova nel Lazio ed è un borgo da sogno | Meta perfetta per un weekend autunnale

Se sogni da sempre un paesaggio medioevale, regalati una gita nel borgo speciale, che si trova nel cuore del Lazio.

Qui sembra che il tempo sia sia letteralmente fermato: ecco il luogo da vedere almeno una volta nella vita. Se ami gli scorci da cartolina, non puoi proprio perdertelo.

In questa suggestiva cittadina del Lazio c’è perfino il castello, che sovrasta la collina il paesaggio circostante, fatto da ulivi secolari e viti colorate, dai frutti saporiti.

A pochi passi da Roma c’è un borgo che sembra rimasto all’epoca medioevale. La sua bellezza lascia a bocca aperta tutti coloro che lo osservano e che passeggiano tra le sue antiche strade in pietra.

Lazio, il borgo da sogno dove il tempo sembra essersi fermato

Chi è sensibile al fascino della storia italiana non può non fare un salto in uno dei borghi più antichi della regione Lazio. Tutti coloro che visitano questo piccolo paesino infatti, restano letteralmente senza fiato. Qui in epoca longobarda vennero poste le prime pietre di quello che sarebbe diventato, molto tempo dopo, un posto ameno, in cui architettura e natura sembrano essersi date appuntamento.

Si tratta di un borgo menzionato nella prestigiosa lista dei borghi più belli d’Italia. Questo luogo speciale ha ispirato la penna di Eugenio Montale, esponente della corrente dell’ermetismo, nonché quella dello scrittore Tommaso Landolfi, al quale il borgo in questione ha dato i natali. A questo punto sarai curioso di conoscere il nome di questa cittadina incantata e di sapere dove si trova. Siamo pronti a svelarti la sua identità.

Pico sul Monte Pota

Il bellissimo borgo di cui stiamo parlando si chiama Pico e sorge sul Monte Pota, in provincia di Frosinone. Il nome deriva dalla parola Pic, che significa letteralmente Punta aguzza. Qui, tra le vette dei monti Aurunci, nel lontano 589 d.C., è stata edificata una cittadina che ancora oggi conta appena 3.000 abitanti. A rendere Pico così speciale è il Castello Farnese, di origine medievale, costruito nel XI secolo e ancora oggi in buono stato di conservazione. Chi desidera visitare il Castello Farnese può farlo tutto l’anno ma per l’accesso all’area interna occorre rivolgersi al Comune di Pico, dal momento che è consentito solo in alcuni giorni e in determinate fasce orarie.

Per raggiungere questo posto incantato basta guidare un’ora e 44 minuti partendo dalla capitale, o un’ora e 25 minuti partendo da Napoli. Far visita a Pico e lasciarsi stupire dal paesaggio incantevole e dalla bellezza storica e naturalistica del borgo dall’anima medievale, è senza alcun dubbio un’esperienza da non perdere.