‘Sembrava fuori pericolo’: tragico lutto nella tv italiana | La malattia ha avuto la meglio

E’ venuta a mancare un noto volto televisivo, molto amata e seguita dal pubblico, ora fiumi di lacrime per lei

Il mondo televisivo italiano è in lutto per un’improvvisa scomparsa, una di quelle che lasciano il segno e che fanno riflettere profondamente su come il destino sia, molte volte, crudele.

La morte, purtroppo, sceglie quando e chi colpire, senza preavviso arriva e sferra il suo attacco. Quel che rimane è lo strazio dei parenti, degli amici, dei colleghi di chi se ne va.

Troppe sono le vite strappate all’affetto dei loro cari, a causa di questa terribile malattia che colpisce grandi e piccoli lasciando letteralmente solo un immenso dolore.

Questa volta è toccato proprio a lei, un personaggio televisivo ormai entrato nel cuore di moltissimi italiani. Ora tutti si chiedono: “perché proprio lei?”. Una domanda forte, alla quale nessuno riuscirà mai a trovare una risposta.

La nota conduttrice si è spenta a soli 61 anni

Era da tempo che combatteva la battaglia contro questo brutto male, ma nonostante questo ha continuato a svolgere il suo lavoro in maniera impeccabile come solo lei sapeva fare. Architetto e conduttrice di Real Time, il 21 settembre si è spenta all’età di soli 61 anni Paola Marella. Ad annunciarlo è stato Davide Maggio.

Grazie all’esperienza acquisita nei suoi anni di lavoro, Paola era riuscita a diventare un punto di riferimento nel mondo del design che le aveva permesso di diventare una figura di spicco al punto da trasferire le sue abilità sul piccolo schermo. La carriera di Paola Marella era iniziata nel 2007 quando, da architetto, è diventata poco dopo uno dei primi volti di Real Time oltre che simbolo della nuova era televisiva. Negli ultimi anni era diventata il volto di “Un sogno in affitto” su Sky Uno e “Come la Vorrei”, in onda su HGTV. Aveva inoltre prestato il suo volto a un noto spot televisivo.

La battaglia contro il cancro al seno

Marella era stata colpita da un cancro al seno per la prima volta nel 2011. Guarita, aveva scoperto un nuovo nodulo nel 2020, rivelatosi essere benigno. Durante l’intervista a Panorama nel 2021, aveva così raccontato la sua battaglia contro la malattia: “Il messaggio che dobbiamo lanciare è che non dobbiamo avere paura, che non siamo soli, che purtroppo la malattia arriva ma oggi grazie alla scienza sappiamo come affrontarla”.

Di recente, la donna aveva scoperto di essersi ammalata. Nulla, tuttavia, lasciava intendere tale epilogo. L’ultimo post pubblicato sulla sua pagina Instagram e sul suo sito web risale a soli 3 giorni fa. Paola aveva in più occasioni parlato pubblicamente dell’importanza di fare prevenzione, raccontando di come grazie a una serie di controlli serrati era riuscita a intervenire precocemente e superare le sfide legate alla malattia. Paola lascia il figlio Nicola.