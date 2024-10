“Sembrava influenza ma era un tumore”: la tragica storia travolge il Paese | Questo sintomo comunissimo ha portato al decesso

Una terribile storia quella di una giovane donna ha colpito tutto il mondo. Un cancro rarissimo celato da sintomi classici influenzali.

Una storia davvero straziante quella che ha colpito una giovane donna mamma di due bambini. Quello che le accaduto ha sconvolto un intero Paese e non solo.

I classici sintomi influenzali o meglio quelli che si credeva fossero, erano in realtà il presagio di qualcosa di ben più grave. Una scoperta a dir poco tragica.

Le sue condizioni sono peggiorate di giorno e in giorno, fino a che è arrivato il ricovero. Eppure, inizialmente, nemmeno i medici si sono accorti di quello che sarebbe accaduto. Nessuno poteva immaginarlo.

Ma cosa è successo davvero a questa donna? Beh purtroppo, si è trattava di un cancro rarissimo, uno di quelli che colpisce una persona su mille. Nei prossimi paragrafi tutti i dettagli della storia.

La tragica storia della giovane mamma

Il suo nome era Emma Snape e aveva solo 34 anni. Di origine britannica, la donna ha iniziato a soffrire di raffreddore a febbraio.

La situazione però non è migliorata, tanto da costringerla al ricovero in ospedale. Inizialmente i medici le hanno diagnosticato una polmonite, un’infezione polmonare grave e talvolta anche letale. Ulteriori accertamenti ed esami poi, hanno invece dimostrato una realtà ben peggiore: un raro tipo di cancro chiamato emangioendotelioma epitelioide (EHE).

La malattia e i sintomi

La malattia della 34 enne, come detto in precedenza, si chiama EHE ed è una forma di tumore estremamente rara, che colpisce una persona su un milione e si sviluppa nelle cellule che rivestono i vasi sanguigni. Le principali vittime sono giovani adulti e donne di mezza età, con una sopravvivenza stimata inferiore ai cinque anni per la metà dei pazienti. Emma Snape ha dovuto fare i conti con una scoperta devastante: i medici hanno individuato 20 noduli nei suoi polmoni e altri nell’omento, il tessuto che circonda lo stomaco e l’intestino.

A seconda di dove è localizzato il tumore, i sintomi possono variare ma tra i più comuni ci sono: tosse persistente, difficoltà respiratorie, dolore addominale e perdita di peso. Nel caso di Emma la malattia è iniziata con una tosse secca e continua, affiancata poi a quotidiani e lancinanti dolori. A parlare al DailyMail è stata proprio la sorella gemma Kym Snape che sta vivendo un periodo difficilissimo. A tal proposito, Kym, ha pensato di agire attraverso l’informazione e la raccolta fondi. Infatti, ha creato una pagina di donazioni per sostenere la “EHE rare cancer charity”, un’organizzazione benefica che lavora per trovare una cura per questa malattia poco conosciuta.