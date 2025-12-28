Senza lo smartphone a scuola, il vero allarme è che i ragazzi non sanno più fare tabelline e divisioni

Il giro di vite sugli smartphone a scuola sta diventando una regola sempre più netta e, nel dibattito, sta emergendo un fatto che molti docenti raccontano da tempo: senza “aiuti” digitali una quota di studenti fatica su gesti elementari, dalla lettura dell’ora su un quadrante alle tabelline, fino a moltiplicazioni e divisioni scritte. Attenzione: gli episodi in classe non bastano a fare statistica. Però, messi accanto ai dati ufficiali sulle competenze, mostrano un filo logico che la politica scolastica non può ignorare.

Smartphone vietato a scuola, cosa prevedono le disposizioni del Ministero

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ribadito il divieto di utilizzo del telefono cellulare a scuola nel secondo ciclo, richiamando le scuole ad aggiornare regolamenti e strumenti di corresponsabilità. La linea è chiara: il cellulare non deve accompagnare la giornata didattica come oggetto “sempre acceso”, salvo eccezioni motivate e organizzate dalle singole istituzioni scolastiche.

Smartphone vietato a scuola e “ora sul quadrante”: perché l’assenza del device pesa

Quando lo smartphone sparisce dal banco, sparisce anche un correttore immediato: calcolatrice, cronometro, orologio, suggeritore. In molte classi, raccontano insegnanti e dirigenti, la richiesta “che ore sono?” diventa un test involontario: non pochi ragazzi leggono bene l’ora digitale, ma vanno in difficoltà sul quadrante analogico. Lo stesso vale per il calcolo: senza scorciatoie, riemergono incertezze su tabelline e operazioni in colonna.

Non è un processo “contro la tecnologia”. È, semmai, un indicatore: se lo strumento sostituisce l’abilità, l’abilità si atrofizza. E la scuola, per mandato costituzionale e sociale, deve garantire che le competenze fondanti restino salde anche quando lo strumento non c’è.

Smartphone vietato a scuola, cosa dicono i dati INVALSI su matematica e competenze

Le rilevazioni INVALSI offrono un quadro ufficiale utile per inquadrare il tema. Nel Rapporto 2024 l’Istituto descrive andamenti e livelli raggiunti nelle diverse classi, misurando abilità che includono numeri, calcolo e ragionamento matematico. La fotografia è articolata: alcuni segnali di ripresa in determinati gradi, ma anche fragilità persistenti e divari che non si chiudono automaticamente con il passare degli anni di scuola.

Qui il punto non è “fare la gara dei colpevoli”. È leggere il messaggio: se una parte degli studenti non consolida davvero le basi, l’effetto si trascina in avanti e si presenta proprio nei momenti in cui serve autonomia, non solo in un compito, anche nella vita quotidiana (gestire tempi, spese, misure, percentuali).

Smartphone vietato a scuola e calo in matematica: il campanello dall’indagine OCSE-PISA

Anche l’indagine OCSE-PISA, che valuta i quindicenni, conferma che la matematica è un’area sensibile e che negli anni recenti molti sistemi educativi hanno visto risultati peggiorare, Italia compresa. Il Rapporto nazionale PISA 2022 pubblicato in ambito INVALSI consente di collocare il tema dentro un confronto internazionale e dentro la dinamica del periodo post-pandemico.

Questo contesto rende comprensibile perché un ban sugli smartphone, da solo, non possa essere la “cura”: può ridurre distrazioni e semplificare la gestione dell’aula, ma non ricostruisce automaticamente le abilità di calcolo o la padronanza del tempo.

Smartphone vietato a scuola: cosa chiedono docenti e famiglie, e cosa rischia di accadere

Le reazioni sono spesso divise in modo pragmatico, non ideologico. Molti insegnanti salutano il divieto come occasione per riportare attenzione e relazione didattica al centro, con regole uguali per tutti e meno conflitti quotidiani sul "metti via il telefono". Diverse famiglie apprezzano l'idea di una scuola che protegge tempi e concentrazione, ma chiedono chiarezza su emergenze, comunicazioni e rientri pomeridiani.

Il rischio, però, è un altro: ridurre tutto a "telefono sì/telefono no" e lasciare sullo sfondo la sostanza, cioè il recupero strutturale delle competenze di base. Se il cellulare viene tolto senza un piano didattico mirato, la difficoltà rimane e può trasformarsi in frustrazione, disaffezione, demotivazione.

Smartphone vietato a scuola, quali interventi funzionano davvero sulle basi

Le misure più efficaci somigliano poco agli slogan e molto al lavoro quotidiano:

esercizi regolari sulle tabelline con verifiche brevi ma frequenti, non punitive

ritorno ragionato al calcolo scritto, spiegando “perché” dei passaggi

educazione al tempo: lettura dell’orologio analogico, stima delle durate, pianificazione

laboratori di recupero in piccoli gruppi, con obiettivi chiari e misurabili

uso guidato del digitale come supporto, non sostituto dell’abilità

In questa cornice il divieto dello smartphone diventa ciò che può essere: uno strumento organizzativo e educativo, utile a liberare spazio mentale e attenzione. Il resto lo fanno programma, metodo e alleanza educativa.

Smartphone vietato a scuola, la cornice internazionale: perché molti Paesi scelgono restrizioni

Il tema non riguarda solo l’Italia. UNESCO ha evidenziato come un numero crescente di sistemi educativi abbia introdotto restrizioni sull’uso degli smartphone a scuola, motivandole con attenzione, benessere e qualità dell’apprendimento. La tendenza internazionale non è identica ovunque, ma il messaggio è comune: la tecnologia funziona quando sostiene la didattica, non quando la interrompe.