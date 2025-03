Serata amara all’Olimpico, Marusic non basta: Lazio 1-1 Torino

Nonostante la pausa per le nazionali, il 5-0 subito in casa del Bologna era difficile da digerire per Baroni e i suoi ragazzi. Il Torino, reduce da 3 vittorie nelle ultime 5 uscite, è arrivato all’Olimpico con un solo intento: conquistare i 3 punti. Per i biancocelesti la sfortuna ha giocato un brutto scherzo, costringendo i capitolini a fare a meno di due pedine importanti come Castellanos e Nuno Tavares.

Primo Tempo

La partita inizia sotto una buona intensità fin dai primi istanti, con le due squadre decise a imporre il proprio gioco. Al 7’, arriva il primo cartellino del match: Valentino Lazaro interviene in modo irregolare e l’arbitro Davide Massa estrae il cartellino giallo senza esitazioni. La Lazio cresce con il passare dei minuti e al 13’ va vicinissima al gol. Mattia Zaccagni si fa trovare pronto su un cross morbido in area, controlla e calcia verso la porta con decisione. Il pallone sembra destinato sotto la traversa, ma Vanja Milinkovic-Savic compie un autentico miracolo e salva il Torino.

Passano pochi minuti e i biancocelesti tornano a farsi pericolosi. Al 18’, Pedro calcia forte dal limite e costringe ancora Milinkovic-Savic a una parata difficile. Sulla ribattuta, Gustav Isaksen prova a ribadire in rete ma la palla esce di poco alla destra del palo. La Lazio spinge ma non trova il vantaggio. Al 40’, Mattia Zaccagni commette un fallo tattico a centrocampo e viene ammonito. Un episodio che rallenta l’intensità del gioco e spezza un po’ il ritmo dei padroni di casa.

Il primo tempo si chiude senza ulteriori sussulti. L’arbitro Massa fischia al 48’ la fine della prima frazione. Le squadre vanno negli spogliatoi sullo 0-0, con la Lazio che può recriminare per almeno due nitide occasioni, ma con un Torino ordinato e ben messo in campo, capace di reggere l’urto.

Secondo Tempo

Il secondo tempo si apre con il punteggio ancora fermo sullo 0-0, ma la Lazio non impiega molto a rompere l’equilibrio. Al 57’, Pedro serve un pallone perfetto al limite per Adam Marusic che, con una splendida girata al volo, trafigge Milinkovic-Savic e porta in vantaggio i biancocelesti con un gol da cineteca: 1-0. Il Torino prova a reagire subito e al 52’ aveva già sfiorato il gol con un colpo di testa pericolosissimo di Maripan, ma Provedel si era superato respingendo. Dopo lo svantaggio, i granata cercano di alzare il baricentro, ma la Lazio è brava a gestire il possesso. Zaccagni, al 67’, va vicino al raddoppio con una bella azione personale, ma Milinkovic-Savic si oppone con una parata strepitosa.

Al 68’ si accende la tensione: Rovella va giù in area, la Lazio reclama il rigore, ma l’arbitro Davide Massa, dopo consulto con il VAR, conferma la sua decisione iniziale. Niente penalty. Guendouzi viene ammonito per proteste. Poco dopo, fiammata granata. All’82’, Gvidas Gineitis riceve un passaggio filtrante e con freddezza batte Provedel con un rasoterra centrale. Il Torino trova il pareggio nel momento più difficile: 1-1. Nel finale si susseguono le sostituzioni da ambo le parti, ma il risultato non cambierà più. Romagnoli viene ammonito nei minuti di recupero per un fallo evitabile, e al 95’ arriva il triplice fischio. La partita finisce in parità, 1-1: Lazio sprecona, Torino cinico. Un punto a testa che però lascia l’amaro in bocca a Baroni.

Pagelle

Provedel – 6

Hysaj – 6

Gigot – 6

Romagnoli – 6

Marusic – 7

Guendouzi – 6

Rovella – 6

Isaksen – 6,5

Pedro – 6,5

Zaccagni – 6

Dia – 5

Subentrati

Noslin – 5,5

Pellegrini – s.v.

Dele-Bashiru – 5,5

Tchaouna – s.v.

© Riproduzione riservata