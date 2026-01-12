Serata nera per i pendolari: incendio a Roma Termini, treni cancellati per Frosinone e Cassino

Paura e disagi a Roma Termini, dove poco prima delle 19 di lunedì un principio d’incendio ha provocato l’uscita di una densa coltre di fumo in area binari, costringendo alla sospensione della circolazione dal binario 18 al 29. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona, mentre lo stop ha avuto ripercussioni immediate su regionali e collegamenti nazionali, con cancellazioni e ritardi in una fascia oraria già delicata per pendolari e viaggiatori.

Incendio a Roma Termini, stop ai binari 18-29: cosa è successo e dove è uscito il fumo

Secondo le prime informazioni raccolte nelle ore successive, il fumo sarebbe fuoriuscito da un pozzetto di servizio vicino ai binari 18 e 19, con l'ipotesi di un cavo elettrico coinvolto nel principio d'incendio. Proprio per ragioni di sicurezza è stata sospesa l'energia su quel lato della stazione e, di conseguenza, è stato bloccato l'arrivo e la partenza dei treni su dieci binari, un "colpo secco" al cuore del nodo ferroviario più trafficato del Paese.

L’intervento dei vigili del fuoco ha puntato in primo luogo alla messa in sicurezza dell’area interessata, evitando che la situazione degenerasse. La scelta di fermare i convogli non è un automatismo burocratico: in presenza di fumo e possibili criticità elettriche, la priorità diventa proteggere passeggeri e personale, isolare la fonte e ripristinare le condizioni minime per riprendere il servizio.

Incendio a Roma Termini, stop ai binari 18-29: linee coinvolte e collegamenti in sofferenza

Le conseguenze si sono riversate a catena su più direttrici. Le maggiori difficoltà hanno riguardato le linee regionali da Roma verso Frascati, Velletri e Albano Laziale, oltre alla Roma–Napoli via Cassino e ai collegamenti con Fiumicino Aeroporto. In una stazione dove ogni minuto incide su incroci, coincidenze e turni di materiale rotabile, l'indisponibilità contemporanea di un blocco di binari produce un effetto "imbuto" che si allarga rapidamente, anche su convogli non direttamente interessati.

Per molti viaggiatori la serata si è trasformata in una lunga attesa fatta di annunci, riprogrammazioni e banchine affollate. I tabelloni hanno iniziato a cambiare in tempo reale, con partenze rinviate e percorsi rimodulati, mentre chi era in arrivo ha dovuto fare i conti con instradamenti diversi o soste prolungate fuori dalla stazione.

Incendio a Roma Termini, stop ai binari 18-29: pendolari senza certezze e treni cancellati verso Cassino e Frosinone

Il momento più critico, come spesso accade, è stato quello dell’informazione al pubblico. In tanti hanno cercato indicazioni certe sui tempi di ripartenza, ma con l’area elettrica disalimentata e le verifiche tecniche in corso, le previsioni sono rimaste ballerine. In particolare, risulta che il treno delle 19:14 per Frosinone e quello delle 19:42 per Cassino siano stati cancellati, un colpo pesante per chi rientra ogni giorno lungo la dorsale del Basso Lazio.

La lettura del disagio non è solo “cronaca di stazione”: Roma Termini è un nodo che tiene insieme pendolarismo, turismo e lavoro. Quando un principio d’incendio in un pozzetto blocca un’intera porzione di binari, emergono due punti sensibili: la fragilità dei sistemi elettrici in contesti complessi e la necessità di comunicazioni tempestive e coerenti, perché, in serate così, l’incertezza pesa quanto il ritardo.