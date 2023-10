Serena Mollicone, riaperto il processo per l’omicidio

(Adnkronos) – Si riapre il processo per l'omicidio di Serena Mollicone, la 18enne di Arce uccisa nel 2001. "La richiesta di rinnovazione di istruttoria è ammissibile", infatti, la decisione della prima Corte d'Assise d'appello di Roma sulla richiesta avanzata dal procuratore generale nell'ambito del processo di secondo grado. Nel processo sono imputati il maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, all'epoca dei fatti comandante della caserma di Arce, il figlio Marco, la moglie Annamaria, e i carabinieri Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano. Al momento sono stati ammessi i consulenti tecnici mentre successivamente si deciderà se sentite anche i testimoni. Nel dettaglio, i giudici della prima Corte d'Assise d'Appello di Roma, presieduta da Vincenzo Capozza, si sono ritirati oggi in Camera di Consiglio per decidere sulla richiesta di riaprire l'istruttoria dibattimentale e sentire 44 testimoni, come richiesto dal procuratore generale. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

