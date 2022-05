Serie A, grande festa per l’ultima all’Olimpico: Lazio-Verona termina 3-3

La squadra di Maurizio Sarri pareggia nell’ultima di campionato, trovando il 5° posto in classifica.

Lazio, foto di Claudio Pasquazi

La partita

La gara si apre con il Verona immediatamente in vantaggio con Simeone che, da dentro l’area di rigore, stacca perfettamente di testa battendo Strakosha. La Lazio prova subito a reagire con Cabral, ma il tiro termina di poco fuori. 14° minuto e Verona che trova il raddoppio. Grandissima conclusione di Kevin Lasagna dalla lunga distanza, con il portiere biancoceleste che non può nulla. Lazio che trova immediatamente la forza di reagire grazie alla prima rete stagionale di Jovane Cabral, bravo a battere il portiere da distanza ravvicinata. Al 29° la Lazio pareggia la partita. Da fuori area è Felipe Anderson a trovare il grande tiro che non lascia scampo a Berardi. Il primo tempo si chiude sul 2 a 2.

La ripresa si apre con la Lazio pericolosa grazie al colpo di testa di Milinkovic Savic che termina però alto. 62° minuto e Lazio in vantaggio con Pedro che, da due passi, batte Berardi. Al minuto 76 il Verona trova il pareggio grazie a Hongla, bravo a farsi trovare pronto e battere Strakosha. La Lazio ci prova in tutti i modi ma la traversa impedisce ad Acerbi di realizzare il 4 a 3. Termina 3 a 3 l’ultima stagionale della Lazio fra gli applausi del pubblico.

Reazioni social

Clima di festa sia allo stadio che fuori. Tifosi contenti per questa prima stagione con mister Sarri al comando, ed un 5° posto conquistato. I più acclamati dai tifosi sono Milinkovic Savic e Lucas Leiva che, ricordiamo, oggi ha disputato la sua ultima partita in maglia biancoceleste.

Christian Gasperini, LazioLive.Tv