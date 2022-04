Serie A, la Lazio affronta il Genoa per l’Europa: al Ferraris vietato sbagliare

Allo stadio Luigi Ferraris, la Lazio di Maurizio Sarri sarà ospite del Genoa di Alexander Blessin, che si sta giocando la permanenza in Serie A. Lazio, foto di Claudio Pasquazi

Il Genoa

I rossoblù sono in una posizione di classifica certamente non tranquilla trovandosi, infatti, penultimi a quota 22 punti, a meno cinque dalla salvezza. Proprio per questo motivo, il Genoa, giocherà queste ultime sette partite come fossero tutte finali, a partire da domenica alle ore 12.30 contro la Lazio. Il grifone nelle ultime 5 partite di campionato ha collezionato 3 pareggi e due sconfitte, realizzando addirittura 0 reti ma subendone solamente 2. Mister Blessin arriva alla sfida con Vanheusden, Rovella, Czyborra, Cambiaso e Buksa in forte dubbio.

La Lazio

La Lazio dopo la brutta sconfitta nel derby, si è subito rialzata battendo la settimana scorsa il Sassuolo per 2 a 1. I biancocelesti non possono permettersi di sbagliare, per non rischiare di compromettere definitivamente il sogno chiamato Europa League. Nelle ultime 5 gare di campionato, i biancocelesti hanno collezionato 3 vittorie e 2 sconfitte, realizzando 7 reti e subendone 6. Con Luis Alberto che sembra recuperato al 100%, mister Sarri non avrà a disposizione solamente André Anderson per la sfida contro il Genoa. Un dato confortante per i biancocelesti lo si trova anche negli scontri diretti. Nelle ultime cinque occasioni in cui la Lazio ha affrontato il Genoa, infatti, i biancocelesti hanno ottenuto 4 vittorie e un pareggio.

Probabili formazioni

Questi i possibili 22 che scenderanno in campo dal 1° minuto:

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Melegoni, Portanova; Destro.

All. Alexander Blessin

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

All. Maurizio Sarri

Christian Gasperini, LazioLive.Tv

