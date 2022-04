Serie A, la Lazio non può sbagliare: all’Olimpico arriva il Milan

Il big match di domenica sera vedrà affrontarsi biancocelesti e rossoneri. La Lazio per un posto in Europa, il Milan per rimanere in lotta per lo scudetto

La Lazio

La Lazio viene da una settimana non tranquilla vista la protesta messa in atto dai tifosi che diserteranno la partita per il caro prezzi. Per la Lazio, però, questa gara è troppo importante per lasciarsi condizionare da ciò che avviene al di fuori di Formello, visto che la partita di domani potrebbe essere la partita decisiva in ottica Europa. Mister Sarri per la gara di domani, dovrà sicuramente rinunciare a Pedro sempre infortunato, inoltre è in dubbio anche Adam Marusic che non è al meglio. Non problemi di poco conto per il mister toscano, che potrebbe ritrovarsi a giocare la partita più importante della stagione senza due dei migliori elementi. La Lazio, però, dovrà cercare di portare a casa il risultato, altrimenti rischia di veder svanire il proprio obiettivo prima della fine della stagione.

Il Milan

Dopo la brutta batosta rimediata nel derby di coppa Italia, il Milan vuole tornare di prepotenza a buttarsi sul campionato. Una vittoria, consentirebbe agli uomini di mister Pioli di far capire che i rossoneri sono ancora attaccati al sogno scudetto. Stefano Pioli per la sfida ai biancocelesti, dovrà rinunciare a Florenzi infortunato, oltre che ai lungodegenti Kjaer e Romagnoli. I rossoneri nelle ultime 5 partite di campionato, hanno ottenuto 3 vittorie e 2 pareggi, realizzando 4 reti e subendone addirittura 0. L’ultima sconfitta del Milan in campionato risale addirittura al 17 gennaio, quando cadde in casa per 1 a 2 contro lo Spezia.

Probabili formazioni

Questi i ventidue che potrebbero scendere in campo dal primo minuto

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe

Anderson, Immobile, Zaccagni.

All. Maurizio Sarri

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers,

Kessié, Leao; Giroud.

All. Stefano Pioli

Christian Gasperini, LazioLive.Tv

© Riproduzione riservata