Serie A, la Lazio non sbaglia: Sampdoria battuta 2-0

La squadra di Maurizio Sarri non sbaglia e liquida la Sampdoria con un gol per tempo. La vittoria porta i biancocelesti momentaneamente al 5° posto. Lazio, Claudio Pasquazi foto

La partita

La prima vera occasione della partita è della Sampdoria con Thorsby che, al 20° del primo tempo, a pochi passi da Strakosha spedisce il pallone di poco alto sopra la traversa. La Lazio reagisce e tre minuti più tardi va vicina al vantaggio con Felipe Anderson, la conclusione del brasiliano viene deviata e il pallone termina in calcio d’angolo. Al 26° è il turno di Luis Alberto, con il pallone che termina di poco fuori. Al minuto 40 la sblocca la Lazio con Patric, bravo a svettare e di testa a battere Audero. Si chiude con la Lazio avanti 1 a 0 il primo tempo.

La ripresa si apre con la Lazio vicina al raddoppio, con Zaccagni che calcia forte ma trova una grande risposta del portiere blucerchiato. Il raddoppio arriva al 58° minuto, con una giocata straordinaria di Luis Alberto che, di suola, supera Audero e mette il pallone in rete. Lazio che una volta trovato il raddoppio si limita a gestire, concedendo un occasione alla Sampdoria solo al 90° con Quagliarella, ma il pallone si stampa sul palo. Termina 2 a 0 per la Lazio l’importantissima sfida dell’Olimpico.

Reazioni Social

Tifosi ovviamente entusiasti per questa importantissima vittoria che, almeno per il momento, consente ai biancocelesti di piazzarsi al 5° posto in classifica. L’Europa League per i tifosi oramai è distante solamente un passo.

Christian Gasperini, LazioLive.Tv

