45’+2- FINE PRIMO TEMPO! Guida fischia due volte e manda le due squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-0.

45′- Saranno due i minuti di recupero.

43′- Milinkovic atterra Brahim Diaz: punizione per il Milan sulla trequarti offensiva.

37′- Ci prova di nuovo il Milan con Giroud, che in area impatta di testa ma non trova lo specchio.

32′- Continua a spingere il Milan, questa volta con Leao che calcia dal limite ma trova ancora l’opposizione di Strakosha.

31′- Lazzari in percussione si fa tutto il campo, arriva sulla trequarti, calcia ma la palla termina abbondantemente fuori.

30′- Ancora Milan! Kessie servito in area di rigore conclude troppo debolmente: Strakosha c’è.

29′- Ci prova il Milan con Leao, che in area si gira e calcia con il mancino: palla fuori.

26′- Tomori interviene in maniera fallosa su Immobile: punizione per la Lazio e giallo per il difensore del Milan.

24′- Luis Alberto tenta la conclusione da dentro l’area di rigore: blocca Maignan.

23′- Grande occasione per la Lazio! Anderson lancia Immobile a tu per tu con Maignan, ma il portiere del Milan anticipa l’attaccante biancoceleste con i piedi e salva i suoi.

21′- Calabria atterrato da Zaccagni: punizione per il Milan.

17′- Occasione Milan! Giroud colpisce di testa in area di rigore: palla fuori di poco.

8′- Follia di Strakosha, che prende la palla con le mani fuori dalla propria area dopo un rimpallo con Messias: giallo per il portiere della Lazio e punizione per il Milan.

4′- VANTAGGIO DELLA LAZIO! Parte forte la Lazio: Milinkovic in area di rigore si libera della marcatura rossonera, scarica al centro per Immobile che insacca e fa 1-0!

1′– PARTITI! Calcio d’inizio affidato al Milan. Dirige l’incontro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Meli e Peretti; quarto uomo Piccinini; al Var Orsato, aVar Zufferli.

Tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma, in cui alle 20:45 andrà in scena la gara tra Lazio e Milan, valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie A Tim. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori, Maurizio Sarri e Stefano Pioli: Lazio, foto di Claudio Pasquazi

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Radu; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

A disposizione: Reina, Adamonis, Luiz Felipe, Hysaj, Marusic, Kamenovic, Cataldi, Basic, Akpa Akpro, Cabral, Moro, Romero.

All. Maurizio Sarri

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessié; Messias, Diaz, Leao; Giroud.

A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Touré, Bakayoko, Krunic, Saelemaekers, Castillejo, Rebic, Lazetic, Ibrahimovic.

All. Stefano Pioli

