29′- DOPPIA OCCASIONE TORO! Prima Bremer colpisce il palo, poi Ricci sulla ribattuta va verso la porta ma Strakosha si oppone e si rifugia in corner.

27′- Zaccagni dalla sinistra crossa in area di rigore: Bremer stoppa tutto.

23′- Brekalo prova l’inserimento in area di rigore: Milinkovic in scivolata si rifugia in angolo.

22′- Lazzari dalla destra tenta il cross per Zaccagni: pallone lungo che termina sul fondo.

20′- Occasione Toro! Da calcio d’angolo, Belotti svetta più in alto di tutti in area di rigore e colpisce di testa, ma non inquadra lo specchio della porta custodita da Strakosha.

18′- Brekalo tiene viva la sfera respinta da Strakosha e guadagna una buona punizione sull’out mancino.

16′- Bremer, nel tentativo di respingere un rilancio della Lazio, commette fallo su Immobile: punizione peri biancocelesti nei pressi del vertice dell’area di rigore granata.

15′- Terzo fallo di Izzo ai danni di Zaccagni: ancora punizione per la Lazio, solo ammonizione verbale per il difensore granata.

14′- Aina dalla destra crossa in area per Belotti, il quale liscia la sfera e non impatta bene verso la porta della Lazio.

12′- Milinkovic prova la rasoiata lunghissima per Lazzari: filtrante troppo lungo che termina in possesso di Berisha.

7′- Pobega duro su Lazzari: un’altra punizione per i biancocelesti, questa volta sul lato opposto del campo, il destro.

6′- Izzo spinge fallosamente Zaccagni: punizione per la Lazio.

6′- Pressa la Lazio, che con Immobile costringe Berisha all’errore, in fase di costruzione.

4′- La Lazio prova a uscire dal pressing granata con l’asse Anderson-Lazzari. Il secondo, lanciato dal brasiliano sull’out di destra, viene fermato regolarmente da un giocatore del Torino.

1′– PARTITI! Calcio d’inizio affidato alla Lazio. Dirige l’incontro Alessandro Prontera della sezione di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Preti e Bindoni; quarto uomo Massimi; al Var Aureliano, aVar Paganessi.

Tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma, in cui alle 20:45 andrà in scena la gara tra Lazio e Torino, valevole per la 33esima giornata del campionato di Serie A Tim. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori, Maurizio Sarri e Ivan Juric: Lazio, foto di Claudio Pasquazi

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni.

All. Maurizio Sarri

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Ola Aina, Ricci, Lukic, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti.

All. Ivan Juric

