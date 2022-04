Serie A, lotta scudetto come non mai aperta: la Juve rischia il quarto posto?

Con gli occhi già alla 32esima giornata di campionato la corsa allo scudetto è quanto mai aperto. L’Inter di Inzaghi, che fino a gennaio era designata come la pretendente al titolo, ha rischiato di dover salutare il bis-scudetto perdendo contro la Juventus e ritrovandosi addirittura quarta. Tuttavia i nerazzurri sono riusciti a scamparla in casa bianconera con un rigore (battuto due volte per incorrettezza) di Chalanoglu. Ecco che la Juventus è “finalmente”, come ha detto Allegri, non più inseribile nella lotta scudetto, quella che secondo l’allenatore del corto muso metteva troppa pressione alla sua squadra. Logo Serie A

Corsa Champions

I bianconeri, dopo un’importante risalita in classifica, si sono schiantati contro l’Inter. Il quarto posto era ormai una certezza: potrebbe questa caduta demotivare i bianconeri che vedono la Roma a soli 5 punti? I giallorossi hanno infatti vinto la complicata gara di Marassi contro la Sampdoria e, dopo la caduta casalinga proprio contro la Juventus a gennaio, la Roma non ha più perso. E’, si, intaccata in qualche pareggio, ma la squadra di Mourinho sembra aver trovato una quadra. Cosa che si potrebbe dire anche per la Lazio dell’ultimo periodo, che tuttavia si è piegata dinanzi a vecchi fantasmi nella sconfitta per 3-0 al derby. Continua, invece, il momento buio dell’Atalanta, che ha perso nuovamente in casa contro il Napoli. Lo stadio che negli anni passati sembrava quasi una fortezza inespugnabile quest’anno ha visto diverse cadute dei nerazzurri che ora, dopo 3 anni consecutivi, rischiano di rimanere fuori dalla Champions League. Tuttavia rimane vivo il sogno di portarsi avanti in Europa League.

Corsa scudetto quanto mai aperta

Il titolo vede una corsa importante a tre squadre ormai da diversi mesi: Napoli, Inter e Milan sono i club che più si sono messi in mostra in questo campionato. Momentaneamente i rossoneri sono in vantaggio di un punto sui secondi, il Napoli, dopo una giornata che li ha visti perdere punti nonostante sembrasse poterli favorire. Infatti alle vittorie esterne di Napoli e Inter rispettivamente in casa dell’Atalanta e della Juventus i ragazzi di Pioli hanno risposto con uno 0-0 casalingo contro il Bologna. Un esito inaspettato prima dell’inizio dell’ultima giornata. Eppure quest’anno siamo stati abituati a vedere diversi ribaltamenti di fronte.

Salvezza in Serie A

Decisamente aperta è, invece, la corsa per rimanere in Serie A. Escludendo la Sampdoria, a +4 dal Cagliari quart’ultimo, tre squadre sono racchiuse in 3 punti per due posti in zona retrocessione, non considerando la Salernitana che deve recuperare due partite e si trova attualmente all’ultimo posto. Il Genoa di Blessin ha perso per la prima volta contro l’Hellas Verona dopo diverse giornate da imbattuto, in cui ha pareggiato sette volte e vinto una. La sconfitta nell’ultima giornata contro gli scaligeri ha infatti interrotto una serie di imbattibilità in la squadra si era uniformata bene, nonostante i pareggi non portino punti utili alla salvezza. Il Cagliari anche dopo un percorso di ascensione non indifferente è caduto in casa dell’Udinese in malo modo: 5-1 dopo aver trovato il vantaggio. In questo finale di stagione può succedere di tutto. Chi rimarrà in Serie A?

