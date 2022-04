Ieri sera 18 aprile si è conclusa la 33esima giornata di Serie A: un campionato che si avvia alla propria conclusione e che è pronto a regalare spettacolo da qui fino all’ultima giornata. Tanti sono, infatti, i discorsi ancora aperti e dopo diversi anni c’è la possibilità concreta che molto sarà deciso nell’ultima giornata di campionato.

Lotta scudetto

Dopo la tremenda caduta in casa della settimana scorsa contro la Fiorentina, il Napoli perde ancora dei punti importanti. Questa volta la cornice è ancora il Maradona: nella sfida contro la Roma i partenopei non vanno oltre l’1-1. Dopo essere passati in vantaggio su calcio di rigore gli azzurri di Spalletti non riescono a imporre il proprio gioco subendo per tutto il secondo tempo le azioni dei giallorossi e prendendo gol al 91esimo minuto. Una beffa non indifferente per una squadra che vede, così, Milan e Inter allungare di 3 punti a cinque giornate dalla fine. Bene, infatti, le due milanesi che venerdì scorso si sono imposte rispettivamente contro Genoa a San Siro per 1-0 e Spezia fuori casa per 1-3.

Caccia all’Europa

Cade ancora in casa l’Atalanta in una stagione per niente positiva: il buon percorso europeo, conclusosi in casa contro il Lipsia, è costato caro ai ragazzi di Gasperini che in queste ultime giornate, in campionato, sembrano aver spento completamente la lampadina. Una serie di risultati a cui i nerazzurri non ci avevano per niente abituati. Un’1-2 che rischia di pesare caro ai fini di una qualificazione in Europa: ormai sfumata la Champions, Europa League e Conference possono essere obiettivi ancora alla portata nonostante le difficoltà delle ultime giornate e il morale decisamente basso. Situazione opposta la vivono invece Roma e Fiorentina, le quali vengono da due buone prove e da rispettivamente un punto d’oro in casa del Napoli e 3 punti al Franchi contro il Venezia in una gara tenuta tranquillamente sotto controllo. Non perde posizioni nemmeno la Lazio, che con il solito Ciro Immobile trova un gol importante al 91esimo contro il Torino per l’1-1 finale.

Ultimo treno per la Serie A

Anche le ultime della classe si stanno dando guerra per trovare la salvezza: dopo l’impresa sfiorata in casa della Roma da parte della Salernitana, i granata hanno vinto al Ferraris contro la Sampdoria. Tre punti per tentare di rientrare in zona salvezza anche alla luce delle due gare che la squadra di Nicola deve recuperare. Proprio i blucerchiati, invece, rischiano il collasso. La squadra di Giampaolo si trova a 7 punti dal Venezia, terzultima, e rischia di doversela giocare nelle ultime giornate considerando la gara da recuperare da parte dei lagunari. Bene, invece, il Cagliari di Mazzarri che è tornata a vincere dopo diverse sconfitte, portandosi a 6 punti dalla zona pericolosa.

