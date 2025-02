Serie B: Frosinone – Reggiana 0-1, la diretta

91′ – OCCASIONE FROSINONE: ci prova il Frosinone con Begic con il destro, risponde Bardi in calcio d’angolo.

90′ – Saranno cinque i minuti di recupero. Disordinatamente il Frosinone prova a crederci.

89′ – Ammonito Ghedjemis per fallo su un giocatore emiliano. Si ripartirà per una punizione in favore della Reggiana nella metà campo emiliana.

87′ – Cambio per la Reggiana: fuori Vergara, dentro Marras.

84′ – Giallo per Reinhart che stronca una ripartenza di Partipilo, atterrandolo. Si alzano i ritmi in questo finale. Frosinone a caccia del pari con la forza della disperazione.

83′- Ammonito Kone per proteste.

82′ – Sul ribaltamento di fronte altra OCCASIONE PER IL FROSINONE: tiro da fuori di Partipilo respinto ancora una volta da Francesco Bardi.

82′ – Si rifà vedere la Reggiana dalle parti di Cerofolini; uno-due degli attaccanti, deviazione di un difensore ciociaro.

79′ – CAMBI: Partipilo per Di Chiara e Begic per Kvernadze per i padroni di casa, Vido e Reinhart per Kabashi e Girma per la Reggiana.

77′ – OCCASIONE FROSINONE: momento positivo della partita per i ciociari. Ci ha provato Kone dalla distanza, ancora respinta decisa di Bardi a dire di no. Risultato in bilico, meglio il Frosinone in questa fase.

75′ – ANCORA OCCASIONE FROSINONE, ancora con Ambrosino di testa sugli sviluppi di un corner. Traiettoria arcuata e alta.

73′ – OCCASIONE FROSINONE: ancora i ciociari in avanti con una botta di Ambrosino respinta da Bardi. Proteste per un tocco di mano di un difensore emiliano, ma ancora una volta per Rapuano si può proseguire.

71′ – OCCASIONE FROSINONE: si rifà sotto il Frosinone con un tiro da fuori di Koutsoupias, ma troppo debole e centrale per impensierire Bardi.

66′: Inizia la girandola dei cambi negli emiliani: dentro Fiamozzi e Portanova, fuori Lucchesi e Gondo.

61′ – ANCORA OCCASIONE REGGIANA, che sembra aver arginato il forcing dei padroni di casa. Tiro da fuori, palla alta sopra la traversa.

58′ – Cambi nel Frosinone: fuori Canotto, dentro Ghedjemis. Fuori anche Bohinen, dentro Kone.

57′ – OCCASIONE REGGIANA: pasticcio difensivo del Frosinone, palla regalata agli emiliani che sciupano, con Girma, a un passo da Cerofolini. Reggiana vicina al raddoppio.

54′ – OCCASIONE FROSINONE. Ci prova Di Chiara su punizione, con un sinistro a giro che va di poco alto sopra la traversa.

51′ – Primo squillo della Reggiana con Girma, che dà il via all’azione e poi conclude. Palla alta.

49′ -Proteste del Frosinone per dei presunti contatti proibiti in area di rigore. Silent check del Var, per Rapuano si può proseguire. E’ assalto ciociaro nell’area di rigore emiliana.

45′ – Buon avvio dei ciociari, che provano in diverse occasioni a raggiungere il pareggio con due conclusioni di Kvernadze. Nulla di fatto, ma buon atteggiamento degli uomini di Greco.

45′- INIZIA IL SECONDO TEMPO. Cambio nel Frosinone: entra Pecorino, esce Darboe.

FINE PRIMO TEMPO: si va al riposo allo Stirpe ed è la Reggiana che sta avendo la meglio, grazie al gol di Sersanti sul finire del primo tempo. E’, al momento, l’unica vera disattenzione difensiva del Frosinone, pagata a caro prezzo. Ciociari che hanno provato a reagire, ma senza successo. Fischi per la squadra di Greco al rientro negli spogliatoi.

45′- Ci sarà un minuto di recupero.

45′ – Forcing frusinate in quest’ultima parte di primo tempo. Ci ha provato timidamente Lusuardi di testa, nulla di fatto.

44′ – OCCASIONE FROSINONE! – Ci ha provato Ambrosino su punizione, palla respinta in corner da Bardi.

43′ – Ammonito Vergara, che atterra un giocatore del Frosinone ai 25 metri. Punizione per il Frosinone.

41′ – GOL DELLA REGGIANA! – Cross dalla sinistra di Libutti, traiettoria morbida in mezzo allontanata male da Lusuardi. Nel cuore dell’area di rigore raccoglie Sersanti, che con il destro piazza all’angolino. Non può nulla Cerofolini, è 0-1.

37′- Si fa vedere anche il Frosinone dalle parti di Bardi. Bell’azione manovrata, sponda di Ambrosino e tiro di Bohinen, deviato da un difensore. Breve controllo Var, ma si riparte regolarmente.

34′ – Primo cartellino giallo del match: se ne va Canotto, atterrato da Libutti. Giallo per il terzino emiliano.

32′ – Sta spingendo il piede sull’acceleratore la Reggiana, con un paio di sortite offensive interessanti. Ci ha provato Sersanti, ma l’azione si spegne in corner.

28′- OCCASIONE REGGIANA: cross di Sampirisi dall’out di destra, che mette in mezzo per Vergara, che sguscia via dalle marcature e svetta di testa. Palla di poco a lato alla destra della porta ciociara.

23′ Sembrano alzarsi, seppur timidamente, i ritmi: ha provato il Frosinone a dialogare nell’area di rigore emiliana, ma un errore nell’ultimo passaggio ha spento l’azione offensiva frusinate. Sul ribaltamento di fronte, tiro dai 25 metri di Vergara, ma troppo morbido. Blocca in scioltezza Cerofolini.

13′ – E’ il Frosinone che fa la partita, il primo tiro dell’incontro è dei giallazzurri: ci ha provato il neoacquisto Koutsoupias quasi al limite dell’area di rigore, palla molto alta sopra la traversa.

10′ – Ritmi blandi in questa prima fase di gara: Frosinone che prova a tenere la palla, Reggiana che prova a pungere in ripartenza.

1′- INIZIA IL MATCH!

Un caro buon pomeriggio a tutti i lettori, questa è la diretta testuale di Frosinone – Reggiana, sfida valida per la 26esima giornata di Serie B. I padroni di casa sono in una situazione critica in classifica, in piena zona retrocessione a -6 punti dalla salvezza; poco più tranquilla è la situazione della Reggiana, al 14esimo posto con 28 punti. Le formazioni:

FROSINONE (4-5-1): Cerofolini; Oyono A., Monterisi, Lusuardi, Di Chiara; Canotto, Koutsoupias, Bohinen, Darboe, Ambrosino; Kvernadze.

REGGIANA (4-3-3): Bardi; Sampirisi, Meroni, Lucchesi, Libutti; Ignacchiti, Sersanti; Kabashi; Girma, Vergara, Gondo.

Arbitra il signor Rapuano della sezione di Rimini.

