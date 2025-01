Serie B, Modena – Frosinone 1-1, la partita

Buon punto per la squadra di Greco, per due terzi di gara in inferiorità numerica. Decisivo Ambrosino nel gol del pareggio di Darboe

Il Frosinone torna da Modena con un punto importante, non tanto per la classifica quanto per il morale. La squadra di Leandro Greco ha saputo reagire a una settimana complicata e alla pesante sconfitta contro la Cremonese, offrendo una prestazione di carattere al Braglia, nonostante abbia giocato in dieci uomini per oltre un’ora.

Dall’inizio della gara, i giallazzurri sono scesi in campo con il giusto atteggiamento: umili, coraggiosi e determinati a ottenere un risultato positivo. Con un Ambrosino ispirato, il Frosinone ha creato diversi problemi alla retroguardia del Modena.

L’episodio chiave è arrivato alla mezz’ora, con l’espulsione di Jeremy Oyono, che ha complicato il match per i ciociari. Il gol di Palumbo, siglato nel primo tempo, sembrava poter indirizzare la partita in favore degli emiliani, ma il Frosinone non ha mollato.

Ad inizio ripresa, mister Greco ha effettuato un cambio decisivo, inserendo il difensore Gabriele Bracaglia al posto di un evanescente Frank Tsadjout, il cui primo tempo era stato anonimo. La scelta ha dato maggiore solidità difensiva ai giallazzurri, permettendo loro di rimanere compatti e colpire in contropiede.

L’episodio del pareggio è arrivato proprio su una ripartenza: Ambrosino, vero trascinatore della squadra, ha offerto un assist perfetto a Darboe, che ha siglato la rete dell’1-1.

I protagonisti

Giuseppe Ambrosino: il migliore in campo

L’attaccante, ex Catanzaro e di proprietà del Napoli, è stato il vero protagonista della giornata. Con i suoi spunti in velocità e la capacità di creare pericoli ogni volta che partiva palla al piede, Ambrosino ha messo in difficoltà la difesa del Modena per tutta la partita. L’assist delizioso per il gol di Darboe ha coronato una prestazione eccezionale.

Frank Tsadjout: prova opaca

In netto contrasto con la prova di Ambrosino, Tsadjout ha deluso. Mai pericoloso nei primi 45 minuti, l’attaccante di proprietà della Cremonese non è riuscito a incidere. La sua sostituzione con Bracaglia ha dato nuova linfa alla squadra.

Gabriele Bracaglia: equilibrio difensivo

Il giovane difensore centrale, entrato a inizio ripresa, ha garantito ordine e compattezza a un Frosinone ridotto in inferiorità numerica, dimostrando maturità e solidità.

Sabato prossimo il Frosinone tornerà in campo tra le mura amiche dello stadio Benito Stirpe per affrontare il Sudtirol in uno scontro fondamentale per la zona salvezza. Dopo il pareggio di Modena, i giallazzurri puntano a ritrovare la vittoria, che manca dallo scorso 26 dicembre (2-0 contro la Salernitana, ndr).