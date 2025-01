Serie C, Foggia – Latina 1-0: un autogol condanna i nerazzurri

Poche iniziative per i nerazzurri, che vengono sconfitti e rimangono terzultimi nel girone C, a -1 dalla Juventus U23

Il Latina torna a casa con una sconfitta amara, subita contro il Foggia allo stadio Zaccheria, in una partita che sembrava poter avere un esito diverso, almeno nei primi minuti. Decisivo un episodio fortuito: l’autogol di Crescenzi, nato da un calcio d’angolo di Millico e complice il velo di Emmausso, ha indirizzato la gara, mettendo in salita il cammino della squadra di Daniele Di Donato.

Il Latina aveva iniziato la gara con un piglio positivo, creando un paio di occasioni significative, prima con Ekuban e poi con Improta. Nonostante le buone intenzioni, il Foggia ha progressivamente preso il controllo del match, mostrando maggiore determinazione e fame di vittoria, e andando più volte vicino al gol del vantaggio con Millico (provvidenziale Zacchi) . L’autogol di Crescenzi nei primi minuti del secondo tempo ha rappresentato il punto di svolta negativo per i nerazzurri, che hanno subito il contraccolpo psicologico.

Dopo lo svantaggio, il Latina si è sbilanciato in avanti, ma senza riuscire a costruire vere occasioni da rete. Gli attacchi si sono spesso infranti contro la compattezza della difesa avversaria, mentre il Foggia ha sfruttato gli spazi lasciati liberi per rendersi pericoloso in contropiede.

Le opportunità per il raddoppio dei padroni di casa non sono mancate: Emmausso, Tascone, Millico e Zunno hanno avuto occasioni che avrebbero potuto chiudere definitivamente il match, ma nessuno di loro è riuscito a finalizzare.

Con questa sconfitta, il Latina scivola in una posizione sempre più delicata in classifica. La fragilità mostrata nella gestione delle partite e la difficoltà nel concretizzare le occasioni creano dubbi sulle effettive possibilità della squadra di tenersi lontana dalla zona retrocessione.

Il prossimo impegno per i nerazzurri è domenica al Francioni, arriva l’Avellino: la sfida contro una delle squadre più forti del campionato rappresenta un banco di prova fondamentale per testare il carattere e la capacità della squadra di reagire.