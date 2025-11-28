Servizio militare con una nuova leva volontaria: chi potrebbe farne parte

A Palazzo Baracchini lo precisano immediatamente: non c’è alcuna intenzione di ripescare la leva obbligatoria del passato. Nessun ritorno ai “marmittoni”, nessuna chiamata di massa per ragazzi inesperti davanti a tecnologie che richiedono competenze avanzate, dai sistemi digitali ai droni. Quando Guido Crosetto parla di “reintrodurre il servizio militare” intende qualcos’altro. Un modello nuovo, modulare, flessibile, costruito su adesione volontaria. Un progetto che affonda le radici nelle trasformazioni della sicurezza internazionale e nella necessità, ribadita più volte dal ministro, di predisporre strumenti adeguati a un contesto mai così complesso.

Nuova leva volontaria: un tassello del modello di difesa del futuro

La proposta prende forma da un’idea presentata da Crosetto già nel 2023, durante la celebrazione delle Forze armate a Cagliari, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quel giorno il ministro parlò apertamente della necessità di pensare agli “scenari peggiori” per evitarne gli effetti. Parole che oggi acquistano un peso maggiore, alla luce di una guerra divenuta ibrida, dove i fronti non sono solo fisici ma digitali, popolati da droni, campagne di disinformazione e tecnologie in continua evoluzione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Dentro questo quadro Crosetto punta a un obiettivo preciso: creare una “riserva ausiliaria dello Stato”, strutturata e pronta ad affiancare le Forze armate nei contesti più gravi. Non un corpo destinato al combattimento, bensì una forza di supporto composta da persone con esperienze diverse. Professionisti in congedo, volontari in ferma prefissata, ex guardie giurate, tecnici specializzati, oltre a personale sanitario già in pensione. Una platea ampia, orientata alla tutela del Paese in situazioni critiche come calamità, crisi internazionali o emergenze infrastrutturali.

Leva militare: una forza on demand. Chi potrebbe farne parte

Nell’ipotesi formulata dal ministro si partirebbe da circa 10 mila unità, anche se il numero finale resterebbe in mano al Parlamento. Gli aspiranti sarebbero reclutati e formati con cadenza regolare, così da garantire un livello di preparazione adeguato al compito. L’esempio richiamato dallo stesso Crosetto durante la pandemia è emblematico: a Roma, in pieno Covid, l’acquedotto si ritrovò con un solo tecnico operativo dopo i contagi del personale. Una situazione limite che evidenziò l’importanza di avere risorse pronte, competenti e immediatamente attivabili.

Nel modello immaginato dal ministro rientrerebbero anche figure legate al mondo digitale. Si parla infatti di esperti informatici, programmatori e specialisti del settore cyber. Crosetto sostiene che un giovane hacker non si arruolerà mai in senso tradizionale, ma potrebbe contribuire in modo determinante alla sicurezza del Paese. Un apporto prezioso in un momento in cui gli apparati statali sono sempre più dipendenti da infrastrutture digitali vulnerabili ad attacchi esterni.

La questione numerica e i limiti fissati dalla legge 244

Il ministro punta inoltre a superare i vincoli della legge 244, che stabilisce per la Difesa un tetto massimo di 170 mila unità, a fronte delle circa 160 mila attuali. Una soglia giudicata ormai inadeguata. Crosetto lo ha detto apertamente davanti ai vertici militari: il limite andrebbe eliminato e il personale aumentato almeno di 30-40 mila unità per rispondere alle esigenze operative. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Nel documento informale presentato al Consiglio supremo di Difesa il 17 novembre, il ministro ha indicato un fabbisogno di 10-15 mila nuove unità specializzate nelle tecnologie più avanzate, compresa l’intelligenza artificiale. Solo nel settore cyber, secondo lui, ne servirebbero 5 mila. Numeri che mostrano un divario evidente tra struttura attuale e necessità reali, specialmente davanti a forme di ostilità non convenzionale ormai quotidiane.

Giovani e cultura della difesa: un percorso da ricostruire

La leva volontaria punta anche a ricucire il rapporto dei più giovani con il tema della sicurezza nazionale. Un percorso culturale prima ancora che operativo. L’idea ricorda alcuni modelli esteri, citati dallo stesso Crosetto, come quello svizzero, dove una parte consistente della popolazione rimane potenzialmente attivabile fino oltre i cinquant’anni. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

In Italia l’obiettivo non sarebbe replicare quel sistema, bensì valorizzare competenze già presenti nel Paese, metterle in rete, dare un quadro normativo chiaro a chi desidera offrire un contributo. Non serve un titolo accademico specifico, come accade per la riserva selezionata impegnata in missioni all’estero. Conta piuttosto la disponibilità a partecipare a un progetto collettivo, senza ambizioni belliche ma con spirito di collaborazione in situazioni delicate.

Una proposta che punta al dibattito parlamentare

Crosetto intende portare il progetto in Parlamento, convinto che il tema riguardi l’intero Paese, non la singola maggioranza. Le scelte sulla difesa, sostiene, hanno natura strategica e richiedono una visione condivisa. Per il ministro la “difesa del proprio Paese” deve restare il principio guida, capace di superare appartenenze politiche e divisioni.

La discussione parlamentare sarà dunque decisiva per definire criteri, numeri, compiti e limiti della nuova riserva. Una proposta che arriva in un momento delicato per gli equilibri internazionali e che mira a dotare l’Italia di un sistema più flessibile, pronto a reagire in caso di emergenza, ma allo stesso tempo capace di valorizzare competenze specialistiche e disponibilità civica.