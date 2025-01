Sezze, un’associazione giovanile si cimenta nella riqualificazione urbana

Avviato anche un programma formativo per giovani disoccupati per educarli alla partecipazione nella vita lavorativa, economica e sociale

In un contesto in cui architettura, ingegneria e design giocano un ruolo fondamentale nel modellare il nostro ambiente, l’associazione giovanile RI-GEN APS lancia un innovativo percorso formativo gratuito, rivolto ai giovani del territorio. Un’opportunità imperdibile per esplorare il mondo dell’architettura, dell’ingegneria, del design e dell’urbanistica, fornendo basi solide per orientarsi sia nell’ambito universitario sia in quello professionale.

Guidato da giovani laureati e laureandi in discipline tecniche, il corso si sviluppa in tre fasi distinte:

Orientamento e formazione: approfondimento delle facoltà universitarie, degli sbocchi lavorativi e delle competenze necessarie per affrontare i futuri studi; Progettazione: introduzione ai principi fondamentali del disegno tecnico, progettazione architettonica e urbanistica, ingegneria sostenibile e design industriale; Esecuzione: applicazione pratica delle conoscenze acquisite attraverso la collaborazione con la comunità per un progetto di riqualificazione urbana nel territorio di Sezze.

L’iniziativa si rivolge a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 35 anni, motivati a partecipare attivamente al miglioramento del proprio territorio. “Vogliamo offrire ai giovani gli strumenti necessari per diventare protagonisti attivi nella trasformazione delle nostre città”, spiega Rebecca Caputo, una delle promotrici. “Questo percorso stimola creatività, innovazione e un approccio sostenibile alla progettazione urbana”.

Parallelamente, la Cooperativa Sociale Progetto 2000 ha avviato un programma formativo per youth workers, destinato a giovani disoccupati tra i 18 e i 35 anni. Questo percorso mira a educare i partecipanti alla partecipazione attiva nella vita economica e sociale, promuovendo competenze utili per l’inserimento lavorativo e l’autoimprenditorialità.

Le attività includono:

Tecniche di project management;

Approfondimenti sull’imprenditoria e sui finanziamenti pubblici e privati;

Laboratori personalizzati per lo sviluppo di organizzazioni come associazioni, cooperative e start-up.

I partecipanti saranno guidati nella creazione di nuove realtà, con un focus sull’innovazione e sul sostegno economico per trasformare le idee in progetti concreti. Per iscriversi al percorso formativo “Upgrade”, promosso dalla Cooperativa Sociale Progetto 2000, è necessario compilare il modulo online disponibile sul sito istituzionale del Comune di Sezze, nella sezione dedicata al progetto.