Sfattoria degli Ultimi, accuse alle istituzioni: “Regione Lazio e Comune di Roma inadempienti come custodi giudiziari degli animali”

La vicenda della Sfattoria torna a far discutere, stavolta non per un nuovo provvedimento sanitario o per un blitz, ma per un atto formale e pubblico di denuncia. LAV, LNDC Animal Protection, ENPA e la Rete dei santuari di animali liberi puntano il dito contro Regione Lazio e Comune di Roma, indicati come custodi giudiziari degli animali sequestrati, accusandoli di non aver garantito in modo adeguato mantenimento, cure e condizioni minime di benessere.

Le associazioni parlano di spese sostenute direttamente dai volontari, di richieste rimaste senza risposta e di un contesto che, senza un intervento immediato delle istituzioni, rischia di peggiorare.

Sfattoria, dal caso peste suina al sequestro: come si è arrivati a oggi

Per capire la denuncia di queste ore, le associazioni ricostruiscono una storia che parte dall’estate 2022, quando, dopo il riscontro di casi di peste suina africana nei cinghiali in varie aree del Paese, venne disposta l’uccisione preventiva dei suidi ospitati nella struttura.

Quel provvedimento aprì un fronte durissimo, anche giudiziario: i ricorsi presentati contro l'ordinanza dell'ASL Roma 1 portarono poi a una decisione del TAR del Lazio che annullò l'atto, mettendo al riparo gli animali ospitati nel rifugio e fissando un passaggio che, secondo il mondo animalista, ha fatto scuola sul riconoscimento di rifugi e santuari come luoghi con una natura diversa da allevamenti o strutture produttive.

Con il tempo, però, il quadro si è complicato. Le associazioni sostengono che, negli anni successivi, siano emerse gravi criticità gestionali: animali in numero eccessivo rispetto alle possibilità della struttura, condizioni non adeguate, casi di denutrizione segnalati da testimonianze e volontari.

Il punto di svolta arriva nel giugno 2025, quando le associazioni riferiscono di aver presentato una denuncia per maltrattamento che ha portato al sequestro degli animali: solo in quel momento, spiegano, è stato possibile accedere pienamente e verificare la situazione sul campo.

Custodia giudiziaria e responsabilità: cosa spetta a Regione e Comune

Dopo il sequestro, le carte indicano una ripartizione precisa: gli animali domestici, compresi i maiali, sono stati affidati al Comune; cinghiali e ibridi, in quanto fauna selvatica, alla Regione. È su questo passaggio che si concentra la denuncia: le associazioni dicono di aver garantito presenza costante con volontari autorizzati a supportare la custodia operativa, ma di non poter sostituire stabilmente gli enti pubblici, che restano responsabili per mantenimento, cure e organizzazione degli interventi necessari.

Sul versante comunale, le associazioni riconoscono alcune attività effettuate: in particolare, la sterilizzazione di felini e suini svolta da veterinari incaricati e una parte di fornitura di mangime e lavori di miglioramento strutturale. Diverso, secondo la loro ricostruzione, il comportamento della Regione, descritta come assente: da qui la scelta di presentare una denuncia per condotta omissiva e di rendere pubblica la situazione.

Volontari in prima linea e costi sostenuti: “Oltre 25 mila euro”

Il nodo economico è uno dei più pesanti. Le associazioni affermano di aver acquistato mangime, attrezzature e materiali per recinzioni, arrivando a superare i 25 mila euro. Nel racconto, quel denaro non è solo una cifra: è la misura di un lavoro quotidiano fatto di turni, urgenze veterinarie, pulizia, ripristino di spazi e messa in sicurezza di aree che, in un contesto sotto sequestro, richiedono controlli e autorizzazioni.

Grazie a questo sforzo, sottolineano, diversi animali sarebbero stati spostati da ambienti chiusi verso spazi esterni, con benefici immediati sul loro stato generale. Ma resterebbero criticità sanitarie e strutturali che chiedono interventi con mezzi e poteri di cui solo le istituzioni dispongono.

Le lettere senza risposta e la denuncia: le date che pesano nel dossier

Nella cronologia indicata dalle associazioni c’è un passaggio chiave: il 12 dicembre 2025 sarebbe stata inviata una comunicazione formale a Regione e Comune, con contestuale informativa alla Procura, in cui si dichiarava l’impossibilità di proseguire a lungo nel sostegno operativo e si indicava il 1° gennaio 2026 come data oltre la quale non avrebbero potuto garantire le attività di accudimento. Anche dopo quell’avviso, sostengono, non sarebbe arrivato alcun riscontro istituzionale.

Il 23 gennaio 2026, sempre secondo le associazioni, è stata depositata una denuncia contro la Regione per omissioni sugli animali selvatici di cui è custode formale. È l’atto che alza il livello dello scontro e che mette sul tavolo un tema destinato a restare: chi risponde, in concreto, quando una custodia giudiziaria richiede risorse, decisioni rapide e una regia stabile?

Cosa può accadere adesso: controlli, interventi e trasparenza

La richiesta delle associazioni è netta: un intervento urgente dei custodi giudiziari, con un piano operativo che garantisca continuità di cure e un miglioramento strutturale reale, senza scaricare sui volontari il peso di una responsabilità che resta pubblica. In parallelo, resta aperta l’attenzione sul rispetto delle prescrizioni sanitarie e sulle verifiche che competono agli organi preposti, anche per evitare che emergenze nuove si sommino a problemi già noti.

Nel frattempo, il caso Sfattoria si conferma uno spartiacque nel rapporto fra istituzioni e animalismo organizzato: da una parte l’istanza di tutela degli animali salvati, dall’altra i doveri formali e pratici che una custodia giudiziaria impone. E in mezzo, una realtà fatta di recinzioni, cure, cibo, spazi, controlli: cose concrete, che non possono restare appese alle sole energie dei volontari.