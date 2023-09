Sfreccia a 150 km all’ora dopo spot su guida sicura: bufera su presidente Milano-Serravalle – Video

(Adnkronos) – E' polemica sui video, postati sui social, che ritraggono Beniamino Lo Presti, presidente della concessionaria autostradale Milano-Serravalle, sfrecciare su un'auto di grossa cilindrata a 150 km orari sulle strade a nord del capoluogo lombardo, in direzione Monza. In agosto, Lo Presti aveva promosso anche una campagna di sensibilizzazione per la sicurezza stradale che aveva come slogan "guida bene, non fare l'eroe". “Ho visto il video del presidente della Milano-Serravalle. Ci sono linee che non vanno oltrepassate. Una di queste è, avendo responsabilità pubbliche, la necessità di dare segnali coerenti con la funzione che si svolge. Lui non ha solo sbagliato, ha mostrato plasticamente di non essere degno di quel ruolo. Dovrebbe seriamente riflettere sul suo comportamento e valutare con che credibilità è in grado di continuare a svolgere la sua funzione”. Lo dichiara Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Consiglio regionale della Lombardia, in merito ai video che vedono protagonista Beniamino Lo Presti, presidente della Milano-Serravalle, mentre sfreccia ad alta velocità con un'auto di grossa cilindrata su un tratto di strada con limite di 90 km orari. “Bene le scuse del Presidente di Milano Serravalle, Beniamino Lo Presti, rispetto al video, pubblicato sui social, mentre sfreccia a 150km/h su Viale Lombardia a Monza. È chiaro, però, che chi ricopre incarichi così importanti non può permettersi leggerezze di questo tipo e dovrebbe diffondere messaggi positivi, soprattutto verso i più giovani. Tra l’altro in un momento in cui l’impegno dell’attuale governo e del ministro ai Trasporti, Matteo Salvini, in materia di sicurezza stradale è massimo, viste le recenti norme approvate dal Consiglio dei ministri sul codice stradale. Questo è stato un brutto scivolone, auspichiamo quindi un maggiore impegno di Lo Presti per la sicurezza stradale e il rispetto delle leggi del traffico”. Così Andrea Sala, consigliere regionale della Lega e membro della Commissione “Territorio, mobilità e trasporti” al Pirellone. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

