Roma, sgominata la banda del “finto nipote”: due arresti per 37 truffe agli anziani

La Polizia di Stato ha smascherato due presunti autori di una lunga serie di truffe ai danni di persone anziane, portando alla luce un sistema di raggiri meticolosamente pianificato e attivo da mesi nella Capitale e nella sua provincia.

L’operazione, condotta dagli investigatori del VII Distretto San Giovanni sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma, ha portato all’arresto di due uomini originari dell’hinterland partenopeo, ritenuti responsabili di 37 episodi di truffa ed estorsione, per un bottino complessivo di circa 800 mila euro in contanti e gioielli.

I due, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, agivano con modalità collaudate e sempre uguali: telefonate mirate, vittime vulnerabili, e un copione studiato nei dettagli per ottenere fiducia e denaro.

La misura cautelare detentiva è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Roma, a conclusione di un’indagine durata diversi mesi, basata su riscontri incrociati e analisi tecniche.

Modus operandi dei truffatori

Gli agenti hanno ricostruito la dinamica tipica delle truffe, riconducibili al cosiddetto schema del “finto nipote” o del “pacco postale”.

Le vittime, tutte persone anziane, venivano contattate telefonicamente da un individuo che, con voce concitata e tono familiare, si spacciava per un parente – spesso un nipote o un figlio – in una situazione di emergenza.

L'interlocutore riferiva di un incidente stradale o di un presunto procedimento giudiziario, sostenendo di aver bisogno di denaro immediato per evitare "guai peggiori".

Una volta carpita la fiducia e ottenuta la promessa d’aiuto, subentrava il complice: un uomo che si presentava a casa dell’anziano fingendosi un corriere postale o un incaricato di un avvocato, pronto a ritirare la somma o i gioielli “necessari” a risolvere la situazione.

In pochi minuti, la truffa si consumava e i due si dileguavano con il bottino. Refurtiva delle truffe

Ricostruzione dei fatti

L’indagine della Polizia di Stato si è concentrata su un numero crescente di denunce giunte da varie zone di Roma e della provincia, accomunate da un identico schema operativo.

Grazie a un lavoro di analisi minuzioso, gli investigatori del VII Distretto sono riusciti a mettere in relazione gli episodi, risalendo progressivamente all'identità dei presunti autori.

Determinanti sono stati gli incroci dei tabulati telefonici, l’esame dei filmati di videosorveglianza e i tracciamenti satellitari delle auto utilizzate dai truffatori, che si muovevano frequentemente tra la Campania e il Lazio.

Il materiale raccolto ha permesso di individuare con chiarezza i percorsi, i contatti e le modalità operative dei due sospettati, delineando un quadro indiziario coerente e completo.

Le prove digitali

Un contributo decisivo all’indagine è arrivato dal sequestro dei telefoni cellulari in uso ai due uomini.

All'interno dei dispositivi sono state trovate decine di fotografie che ritraevano gioielli, orologi e mazzette di denaro contante, documentazione ritenuta compatibile con i beni sottratti alle vittime nel corso dei vari episodi.

Le immagini sono state sottoposte a confronto con le denunce e i riconoscimenti delle persone offese: molti degli oggetti fotografati sono stati identificati senza dubbio come parte della refurtiva, fornendo un riscontro diretto all’attività investigativa e consolidando le accuse.

Gli elementi raccolti hanno consentito di attribuire ai due indagati 37 truffe consumate e diversi tentativi non riusciti, commessi tra la città di Roma e alcuni comuni limitrofi.

I due indagati in carcere

Sulla base del materiale probatorio raccolto, la Procura di Roma ha richiesto e ottenuto dal G.I.P. una misura cautelare in carcere nei confronti dei due uomini, gravemente indiziati dei reati di truffa ed estorsione aggravata.

Le ordinanze sono state eseguite dagli agenti della Polizia di Stato, che hanno accompagnato i due presso la casa circondariale di competenza.

Le indagini, tuttavia, non si fermano: gli inquirenti stanno proseguendo gli approfondimenti per verificare eventuali collegamenti con altre truffe analoghe registrate negli ultimi mesi in altre regioni, dove il modus operandi risulta sovrapponibile.

Un fenomeno diffuso

L’operazione conclusa dal VII Distretto San Giovanni rientra in una più ampia strategia della Polizia di Stato volta al contrasto delle truffe ai danni di persone anziane, una forma di criminalità subdola e purtroppo ancora diffusa.

La collaborazione tra le autorità giudiziarie e le forze dell’ordine ha permesso di individuare una struttura organizzata, in grado di operare con metodo e continuità, causando danni economici e psicologici a decine di famiglie.

Le indagini condotte hanno anche un valore preventivo: la conoscenza delle modalità d’azione dei truffatori consente oggi di diffondere indicazioni utili alla cittadinanza, come quella di non consegnare mai denaro o oggetti di valore a sconosciuti e di verificare sempre l’identità di chi si presenta come parente o incaricato.