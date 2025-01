Shampoo, dici per sempre ADDIO alla solita pratica | Senza queste dritte ti ritroverai con la pelata, me lo ha detto il parrucchiere

Ecco come fare a proteggere i capelli e ad evitare il rischio di calvizie: occhio allo shampoo e ai suggerimenti dei parrucchieri.

Il problema della perdita di capelli è più comune negli uomini che nelle donne, eppure è un pericolo che corriamo tutti. Vediamo quali sono i consigli degli esperti per la cura della chioma.

Shampoo, il segreto dei parrucchieri

Lo shampoo è un gesto così comune, che spesso si ignorano gli errori legati alla routine del lavaggio dei capelli e si corr il rischio di rovinare la capigliatura. Ormai il settore cosmetico legato all‘hairstyling è sempre più ricco di prodotti. La maggior parte di questi prodotti viene commercializzata in confezioni di plastica. Purtroppo si sa che ce n’è fin troppa nel mondo e che smaltirla è sempre più complicato. Inoltre, per lavare i capelli senza danneggiarli, occorre saper scegliere i prodotti giusti.

Ogni parrucchiere è pronto a giurare che quelli che si trovano tra gli scaffali del supermercato non sono l’ideale. Questi cosmetici Infatti vengono definiti dannosi, perché ricchi di petrolati o parabeni e altri agenti chimici che non nutrono né le radici né le lunghezze o che addirittura fanno male alla salute. Chi però vuole optare per uno shampoo professionale però deve prepararsi a spendere molto di più rispetto all’equivalente prodotto della grande distribuzione organizzata. Una volta che si è acquistato uno shampoo professionale, occorre anche sapere qual è il segreto dei parrucchieri. Scopriamo di che cosa si tratta.

Cosa raccomandano gli esperti di hairstyling

Il segreto dei parrucchieri è utilizzare uno shampoo professionale ma anche riuscire a contenere le spese e, soprattutto, il consumo di plastica. In questo modo si garantirà la salute e la bellezza dei capelli e anche quella del pianeta. Gli esperti raccomandano di utilizzare fino all’ultima goccia di shampoo, tagliando i flaconi di plastica o tenendoli capovolti, così da far scorrere tutto il contenuto verso il basso e poterlo usare fino alla fine.

In alternativa si può anche aggiungere l’acqua e lavare i capelli con i residui dello shampoo rimasto. Va sottolineato infatti, che non occorre utilizzare un’eccessiva quantità di shampoo per poter lavare a fondo cute e lunghezze. Ne basta davvero una piccola dose per ogni lavaggio. Esagerare vuol dire appesantire i capelli e generare sprechi.