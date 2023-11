Shannen Doherty rivela : “Tumore arrivato anche alle ossa. Non voglio morire”

(Adnkronos) – Il tumore è arrivato alle ossa rivela Shannen Doherty. In un'intrvista a 'People', l'attrice – famosa per aver interpretato il ruolo di di Brenda Walsh nella serie cult anni '90 'Beverly Hills 90210' – è tornata a parlare della sua malattia contro la quale sta combattendo da anni. Nonostante tutto continua dimostrare quella forza che negli anni non l'ha mai abbandonata: "Io non ho paura di morire – ha detto ancora Doherty – perché so dove sto andando. Semplicemnte non voglio morire. Io non ho finito di vivere. Non ho finito di amare. Non ho finito di creare. Non ho ancora finito di sperare di cambiare le cose in meglio. Semplicemente non ho finito". "Il mio ricordo più bello deve ancora arrivare", ha aggiunto. "So che sembra banale e folle, ma quando hai un tumore sei più consapevole di tutto e ti senti fortunato. Siamo delle persone che vogliono lavorare di più, perché siamo così grati per ogni secondo, ogni ora, ogni giorno che possiamo essere qui", ha sottolineato l'attrice. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata