Shock a Roma, bambina di 9 anni trovata in condizioni disastrose, tra rifiuti e droga: arrestato il padre

Un drammatico scenario alla periferia di Roma

Nel cuore della capitale italiana, precisamente in una delle sue periferie più problematiche, nell’area della Prenestina, la polizia ha scoperto una situazione che ha lasciato sgomenti gli stessi agenti intervenuti. Una bambina di appena nove anni viveva in condizioni igieniche terrificanti, in un appartamento ridotto a discarica. I rifiuti ricoprivano il pavimento e sostanze stupefacenti erano accuratamente celate nelle stanze. Una scena di un degrado ormai fuori controllo che ha portato all’arresto di due uomini presenti nell’appartamento, uno dei quali era il padre della piccola. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’intervento decisivo degli agenti

Tutto è partito da una segnalazione anonima giunta tramite l’app You Pol. che ha messo in allerta le forze dell’ordine. Gli agenti giunti sul posto si sono trovati davanti un contesto desolante: un uomo dormiva sdraiato sul pavimento del salone mentre la bambina riposava su un divano malconcio poco distante. Gli agenti hanno immediatamente preso in custodia la minore e arrestato i due uomini con l’accusa di detenzione di droga finalizzata allo spaccio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La tutela della bambina

La bambina è stata prontamente visitata dai medici inviati dalla Questura per valutare il suo stato di salute fisico e psicologico. Fortunatamente non sono stati riscontrati danni gravi ma la decisione è stata chiara: allontanare immediatamente la piccola da quell’inferno domestico. La Procura ha quindi disposto l’affidamento della bambina a una struttura protetta dedicata ai minori in difficoltà, dove potrà ricevere le cure e l’assistenza necessarie per cercare di lasciarsi alle spalle questa tragica esperienza. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

