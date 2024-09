Shopping online, non aprire questo tipo di messaggio | Paghi il triplo e non ricevi niente: ci sono cascati milioni di italiani

Attenti se ricevete questo messaggio dopo aver fatto shopping online perché rischi di pagare il triplo…

Purtroppo con l’aumentare dell’uso dello smartphone e internet, stanno aumentando anche le tipologie di truffe digitali e la loro raffinatezza. Infatti, questo tipo di raggiri si stanno facendo sempre più raffinati e purtroppo a pagarne le conseguenze sono le persone più fragili.

Tantissime sono state le famiglie rovinate da questa tipologia di truffe. Le truffe online assumono diverse forme diverse, proprio per coinvolgere un’audience il più diversificata possibile. Per esempio, una delle più comuni è il phishing.

Questa truffa consiste nel mandare delle email, dei messaggi o addirittura chiamare fingendosi un operatore telefonico, la propria banca o qualche istituzione statale con il solo scopo di ottenere dati, informazioni personali come numero di carta di credito oppure l’invio di denaro.

Questa tipologia di frode potrebbe diventare ancora più raffinato con l’avvento dell’intelligenza artificiale. Per proteggersi dalle truffe occorre fare molta attenzione e aggiornarsi costantemente sulle modalità di frode.

Attenti a questo messaggio in casella postale

Infatti, occorre essere critici verso le offerte troppo convenienti o le richieste di comunicazione dei dati personali. Attenti a questo tentativo di spillarvi soldi con lo shopping. Una delle truffe che sta spopolando è quella dell’arrivo del pacco che poi viene bloccato. Questo è un tentativo di phishing che contiene un link o un allegato che se aperto è dannoso per il computer e può rubare alcuni dati sensibili.

La cosa che rende terribile queste frodi è che a volte le persone davvero stanno aspettando un pacco e si trovano questa email a cui rispondono senza nemmeno immaginare che si possa trattare di una truffa. Infatti, spesso quando dobbiamo ricevere qualcosa non sappiamo o non approfondiamo nemmeno precisamente con quale corriere arriverà quello che abbiamo ordinato.

Come difendersi dalle truffe online

Purtroppo adesso l’intelligenza artificiale queste truffe sono diventate ancora più raffinate e difficili da trovare. A oggi la miglior difesa contro le frodi online e non resta sempre la prevenzione. Per questo motivo è fondamentale aggiornare costantemente i propri software e investire in ottimi sistemi antivirus.

Inoltre, occorre evitare di cliccare su qualsiasi link che possa sembrare sospetto, né cedere dati a nessuno che lo chieda senza una corretta verifica. Inoltre, è opportuno provare a non condividere mai i propri dati personali tramite canali non sicuri e dubitare di qualsiasi comunicazione che vi richieda di reagire in modo tempestivo. Quando ricevete un messaggio o una richiesta strana chiedete sempre a qualcuno un confronto.