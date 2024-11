“Si deve far vedere da uno bravo”: volano paroloni nei confronti della gieffina | Signorini non può fare finta di nulla, ora si è toccato il fondo

Esplode una clamorosa polemica al Grande Fratello. Coinvolti alcuni concorrenti che hanno dato vita a un vero e proprio intrigo amoroso

Il tempo delle schermaglie e dei tentennamenti al Grande Fratello è finito. Dopo oltre due mesi di ‘studio’ e di manifestazioni di reciproca attrazione, alcuni concorrenti sono passati decisamente alle vie di fatto e gli intrighi amorosi iniziano a prendere il sopravvento su tutto il resto.

Oltre alla vicenda più recente che ha visto coinvolti Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, un altro intreccio ha scompaginato il team dei concorrenti creando un’ondata di nuove polemiche all’interno della Casa più spiata dagli italiani.

Per comprendere al meglio quanto è accaduto e quello che potrebbe accadere a breve è doveroso svelare un retroscena: nell’ultima edizione di ‘Temptation Island‘ è andato in scena uno dei più classici ménage a trois di natura sentimentale.

Protagonisti, la bella Federica Petagna e il suo ex fidanzato Alfonso D’Apice che la ragazza ha accantonato in quanto molto più attratta del tentatore Stefano Tediosi. Questo intreccio si è ora trasferito in blocco al Grande Fratello.

Grande Fratello, sta succedendo di tutto: l’intrigo sentimentale fa impazzire i social

Da qualche settimana ha fatto il suo ingresso all’interno del bunker Alfonso D’Apice che lì ha trovato la sua ex fidanzata che nel frattempo aveva iniziato una nuova relazione proprio con Stefano Tediosi a sua volta entrato nella Casa.

A sorpresa però, proprio mentre la storia tra Stefano e Federica sembrava procedere nel migliore dei modi e senza ostacoli di sorta, quest’ultima nel corso di un party organizzato da tutti i concorrenti si è clamorosamente riavvicinata al suo ex.

Grande Fratello, delirio all’interno della Casa: si scatena una polemica senza fine

Federica è arrivata addirittura a baciare con particolare trasporto Alfonso davanti ad altri concorrenti del Grande Fratello che hanno dunque assistito alla scena. Ma come se non bastasse subito dopo la stessa Federica si è avvicinata al suo attuale compagno scambiandosi effusioni e carezze come se niente fosse.

Il comportamento tenuto da Federica Petagna non è piaciuto alla stragrande maggioranza degli spettatori che riversatisi sulle piattaforme social hanno esternato tutto il loro disappunto prendendo di mira la ragazza. A questo punto c’è chi invoca addirittura l’intervento diretto di Alfonso Signorini, invitato a porre fine a uno stato di cose poco gradito a pubblico e telespettatori. Sabato sera assisteremo alla svolta definitiva di questo triangolo? Non ci resta che attendere.