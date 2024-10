Si è accasciata all’improvviso: Rai, panico in diretta per la celebrità | Il bollettino medico non lascia dubbi

Quanto accaduto in RAI qualche giorno fa ha destato preoccupazione tra gli spettatori. Il motivo è legato a un serio problema fisico

La RAI è di nuovo nella bufera. Non come qualche mese fa, quando le polemiche infuriavano un giorno sì e l’altro pure, ma qualche alterco tra i protagonisti di alcuni dei programmi televisivi di maggior rilievo è andato comunque in scena.

Dalle parti di Viale Mazzini filtra moderata soddisfazione per gli ascolti fatti registrare in questo primo scorcio di stagione, soprattutto in determinate fasce orarie. In tal senso le prime due puntate di ‘Ballando cn le Stelle’ ha mantenuto le promesse della vigilia.

Il dancing show in onda su Rai Uno ideato e condotto da Milly Carlucci è partito abbastanza bene, come testimoniano le cifre dello share del sabato sera: sono quasi 4 milioni gli spettatori che si sono sintonizzati sul primo canale della Tv di Stato per assistere alle performance dei concorrenti e aspiranti ballerini.

Tra i personaggi più discussi e alla fine anche criticati c’è senza dubbio Sonia Bruganelli: la bella imprenditrice e influencer, ex moglie di Paolo Bonolis, è stata investita da una serie di pesanti accuse, provenienti in particolare da Selvaggia Lucarelli, la giurata dello show più temuta e odiata.

RAI, questa proprio non ci voleva: il futuro è in bilico

La celebre giornalista e blogger ha lanciato una pesante invettiva nei confronti della Bruganelli, definendola “molto piccola” a causa di una performance a suo dire fin troppo modesta. Le parole di Selvaggia Lucarelli non sono piaciute affatto, com’era prevedibile, all’ex lady Bonolis.

Sonia Bruganelli ha replicato non appena le si è presentata l’occasione e ha voluto chiarire subito un retroscena legato alla sua prova sul palco. Un dettaglio importante di cui nessuno, né la giuria e né il pubblico, si era reso conto.

RAI, la scoperta del problema fisico spiazza: ora è tutto chiaro

Ospite del programma “La vita in diretta” condotto da Alberto Matano, la bionda imprenditrice romana ha svelato la ragione di una sua performance non all’altezza delle aspettative: “Ho scoperto di essermi rotta una costola“, la confessione a sorpresa.

“Quando abbiamo fatto l’ultima giravolta ho capito che quel dolore era importante. Mi sono sdraiata perché mi sono sentita svenire. Mi scuso perché ero in modalità poco serena e perché mi aspettavo l’attacco”. Niente scuse però a Selvaggia Lucarelli: tra le due è iniziato uno scontro senza esclusione di colpi.