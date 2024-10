“Si è chiuso un cerchio”: clamoroso Nina Zilli, la cantante mette la parola fine | Annuncio in diretta

All’anagrafe è Maria Chiara Fraschetta, ma nel mondo dello spettacolo è conosciuta come Nina Zilli. Il suo annuncio ha spiazzato tutti

Dopo qualche anno di oblio, causato soprattutto da eventi legati a doppio filo alla sua vita privata, Nina Zilli è tornata di prepotenza sotto le luci dei riflettori. Alla radice del rientro in grande stile sulla scena della suadente e raffinata cantante piacentina c’è il suo ‘Summer Tour‘, il pacchetto di concerti che la Zilli ha tenuto durante l’estate.

In molti ricorderanno le sue performance al Festival di Sanremo a cui ha partecipato in quattro occasioni e due brani in particolare che riscossero un enorme successo, “L’uomo che amava le donne” e soprattutto “Per sempre“.

Dopo stagioni trascorse all’insegna della grande popolarità l’interprete emiliana ha vissuto un periodo in penombra, lontana dalle prime pagine dei rotocalchi e dalle luci dello showbiz. Ma ora il suo nome è tornato d’attualità grazie a una chiamata a sorpresa che ha spiazzato in primis la diretta interessata.

Proprio nel corso dell’estate Nina Zilli ha ricevuto la telefonata di Milly Carlucci che le ha proposto di partecipare alla nuova stagione di “Ballando con le Stelle“. Un invito spiazzante e inatteso a cui la bella contante piacentina non ha saputo dire di no.

Nina Zilli, la confessione a sorpresa: non se l’aspettava nessuno

A giudicare dalla qualità dell’esibizione fornita nella prima puntata è stata una decisione giusta. La performance dell’artista emiliana e del suo maestro di ballo, Pasquale Larocca, è piaciuta parecchio sia al pubblico che ai giurati. E le prossime promettono ancora meglio.

“Ho accettato la proposta di Milly Carlucci perché la paura non mi spaventa più – ha dichiarato Nina Zilli – quindi posso provare a fare una cosa folle. Per me è una grande sfida perché non so ballare“.

Nina Zilli, la ragione del suo ‘sì’ a Milli Carlucci è pazzesca: i dettagli

C’è un motivo ancora più profondo che ha spinto la cantante di Piacenza a lanciarsi in questa nuova, intrigante avventura. Ed è lei stessa a rivelarlo a pochi giorni dalla seconda puntata del dancing show del sabato sera.

“Ho accettato di fare Ballando perché sono pronta per uscire completamente dalla mia comfort zone. È stato un processo naturale, si è chiuso un cerchio della mia vita sia a livello emotivo che lavorativo, sono ormai 15 anni di carriera e, soprattutto, è nata mia figlia“.