Si finge manichino in negozio per rubare: arrestato 22enne

(Adnkronos) – Si è finto manichino nella vetrina di un negozio per un'intera giornata fino all'orario di chiusura. E poi appena sono andati tutti via ha portato via alcuni gioielli. A darne notizia è la stessa polizia di Varsavia sul social X che informa come il 22enne sia stato arrestato con l'accusa di furto, pubblicando un fermo immagine delle telecamere di sorveglianza. Sembra che non sia la prima volta, ma che già in passato il giovane abbia fatto lo stesso in un centro commerciale. Ha aspettato la chiusura per rubare un pasto e vestiti nuovi. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata