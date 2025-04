Si innamora di una speaker radiofonica romana: storia di un ancheggiato stalking

Un amore unilaterale che diventa ossessione

Quando una conversazione diventa inquietante, si trasforma nel riflesso di una passione che non trova il suo corrispettivo nell’altra persona. È il caso di Marco D.C., un 40enne che si è innamorato e ha insistito nel rendere fisica una relazione che esisteva solamente nella sua mente. Il suo oggetto del desiderio era una speaker radiofonica romana, e le loro interazioni non avevano mai superato le onde radio. Da parte sua, la donna ha cercato di fermare quest’evoluzione malsana, ma il diniego non è bastato.

Quando l’amore è un inseguimento

“Tu sei matto”, aveva esclamato la speaker, in una delle rare occasioni in cui hanno comunicato. Di rimando, “Sono matto di te”, rispondeva lui, mettendo in chiaro quanto non ci fosse una via di fuga semplice da quella situazione intricata e potenzialmente pericolosa. Mazzi di fiori, cioccolatini, apparizioni non gradite sul luogo di lavoro della donna: una routine che è durata quasi un anno, un lasso di tempo in cui nulla sembrava poter fermare l’ardore unilaterale di Marco D.C..

Senza relazioni pregresse né contatti personali

La peculiarità di questa vicenda sta proprio nel fatto che i due non avevano mai avuto un contatto diretto prima degli eventi descritti. Il paradosso è che, nonostante le denunce e gli avvertimenti da parte delle forze dell’ordine, l’uomo non ha mai preso sul serio le richieste di fermarsi. La degna epilogo di questa storia è giunto recentemente, durante una udienza preliminare, dove Marco D.C. è stato rinviato a giudizio con accuse formali di stalking.

Ossessioni moderne: quando subentra la mentalità radicale

Il caso di Marco D.C. non è isolato, rappresenta un’ombra crescente nella società moderna dove l’accesso ad informazioni personali può degenerare in incubi per chi è oggetto di attenzioni non richieste. In una città come Roma, dove le distanze possono annullarsi facilmente grazie alla tecnologia, le ossessioni possono trovare terreno fertile per crescere in modo incontrollato, sfociando in casi estremi che necessitano dell’intervento delle autorità.

Con l’avanzare del processo, il focus non sarà solo su Marco D.C., ma anche sul sistema giudiziario e sociale che permette a questi episodi di verificarsi, senza una risoluzione rapida per le vittime. Le prossime udienze getteranno luce su quali soluzioni, legali e sociali, possano essere attuate per prevenire simili eventi in futuro, proteggendo le persone da amori che diventano incubi.

© Riproduzione riservata