‘Si sono già separati’: Sonia Bruganelli, ecco la verità sul nuovo compagno | È successo all’improvviso

Quella di Sonia Bruganelli è stata una lunga estate. L’ex moglie di Paolo Bonolis ha fatto parlare molto di sé per il suo nuovo amore

Un’estate caldissima, addirittura bollente quella appena trascorsa per Sonia Bruganelli. La celebre imprenditrice è conosciuta soprattutto per essere l’ormai ex moglie di Paolo Bonolis. Dopo oltre vent’anni la loro storia d’amore è finita, pare per decisione di lei.

In questi anni però la bionda manager ha cercato in tutti i modi, riuscendovi in buona parte, di ritagliarsi uno spazio che la rendesse autonoma e indipendente, dal punto di vista professionale, da una figura tanto ingombrante come quella dell’ex marito.

Sonia Bruganelli è diventato nel tempo un personaggio televisivo di primo piano, in particolare grazie al ruolo di opinionista da studio svolto durante un’edizione del Grande Fratello Vip. È cresciuto di spessore anche il suo impatto sui social dove il numero di follower è aumentato in misura considerevole.

Questa estate poi la bella imprenditrice romana è finita sulle copertine e le prime pagine di tutti i rotocalchi di cronaca rosa grazie alla relazione, diventata di dominio pubblico, con il maestro di ballo di “Ballando con le stelle”, Angelo Madonia.

Sonia Bruganelli, la decisione fa scalpore: non si vedranno mai più

Proprio a proposito di ‘Ballando’, tutti gli appassionati e i telespettatori più fedeli hanno già segnato sul calendario il giorno della prima puntata: sabato 28 settembre avrà infatti inizio la diciannovesima edizione del dancing show ideato e condotto da Milly Carlucci.

Sonia Bruganelli fa parte del cast dei concorrenti che si esibiranno sul palcoscenico, ma a sorpresa non sarà Angelo Madonia il ballerino con cui farà coppia. Ed è stato proprio il diretto interessato a svelare il motivo di quello che qualcuno ha interpretato come una rottura tra i due.

Sonia Bruganelli, è già finita con Madonia? La risposta lascia tutti senza parole

Nel corso di un’intervista concessa all’mittente radiofonica RTL, il noto maestro di ballo ha spiegato per quale ragione lui e la Bruganelli non danzeranno insieme nello show del sabato sera di Rai Uno.

“Come sapete, quest’anno anche Sonia Bruganelli fa parte del cast di Ballando con le Stelle. Non balleremo insieme per preservare la nostra vita e le persone intorno a noi, di condividere questo percorso professionale, ma non proprio insieme,. Infatti lei ballerà con Carlo Aloia“.