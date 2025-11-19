SIAP Roma chiede un Fondo Nazionale per Sicurezza e Difesa: crescono le firme

La mobilitazione promossa dal SIAP Roma per l’istituzione di un Fondo Nazionale dedicato agli operatori della sicurezza e della difesa ha registrato una forte partecipazione già dalle prime ore della mattinata. L’obiettivo è inserire la misura nella Legge di Bilancio 2025, così da garantire un riconoscimento stabile dei rischi e della peculiarità professionale di chi lavora ogni giorno per tutelare la collettività. Secondo quanto riferito dal sindacato, l’adesione è stata immediata e ampia, con una presenza significativa di personale proveniente da diversi presidi della capitale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Perché SIAP Roma punta sul Fondo per Sicurezza e Difesa

L’iniziativa rientra nell’azione coordinata a livello nazionale dalla Segreteria Nazionale SIAP e dall’ANFP. I due organismi hanno già presentato ai gruppi parlamentari e al Ministro dell’Interno un dossier con cui si chiede formalmente l’istituzione del Fondo, da finanziare mediante una quota delle risorse destinate alla Difesa secondo gli indirizzi definiti dal Vertice Nato di Washington. L’idea nasce dalla necessità di introdurre uno strumento stabile che valorizzi il personale, superando interventi episodici e rendendo più coerente il rapporto con le politiche di sicurezza e gestione della spesa pubblica.

Il sindacato sottolinea come le condizioni operative del personale richiedano un riconoscimento economico adeguato, soprattutto in relazione al crescente impegno sul territorio e alle responsabilità sempre più complesse affidate agli operatori.

Partecipazione alta nei presidi e negli uffici della capitale

La Segreteria Provinciale di Roma ha organizzato punti di raccolta firme presso i principali presidi di Polizia, presso sedi interforze e presso la Questura. Secondo le prime stime, sono state raccolte centinaia di adesioni in poche ore. Molti dipendenti hanno espresso apprezzamento per l’impegno dei sindacati e per la scelta di portare avanti una proposta concreta, definita dagli stessi promotori giuridicamente solida, compatibile con le esigenze di bilancio e utile per dare stabilità al sistema di tutela del personale.

Gli operatori che hanno partecipato alla sottoscrizione evidenziano come la misura risponderebbe a richieste avanzate da tempo, fornendo uno strumento capace di valorizzare il ruolo svolto ogni giorno da Polizia e Forze Armate. Le testimonianze raccolte confermano una diffusa volontà di sostenere il percorso istituzionale già avviato presso i tavoli politici.

Il dibattito sulla sicurezza interna

La richiesta del Fondo arriva in un momento in cui il dibattito sulla sicurezza interna è molto presente nell’agenda politica. Il dossier presentato da SIAP e ANFP fornisce una cornice tecnico-amministrativa che punta ad assicurare continuità al riconoscimento economico e normativo del personale. L’obiettivo è avviare un intervento strutturale, basato su risorse già previste e orientato alla piena valorizzazione delle professionalità impiegate nelle attività operative e strategiche del comparto.

Fonti sindacali sottolineano che il Fondo potrebbe rappresentare un passo significativo verso una politica di sicurezza più integrata con le linee generali della Difesa e con la sostenibilità finanziaria. La proposta, secondo i promotori, permetterebbe di raggiungere maggiore omogeneità nell’ordinamento retributivo e rafforzare la motivazione del personale impegnato ogni giorno in contesti ad alta responsabilità.

Le prossime tappe verso la Legge di Bilancio 2025

Nei prossimi giorni la raccolta firme proseguirà in altri uffici e presidi, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente il sostegno alla misura. SIAP Roma prevede di trasmettere i risultati dell’iniziativa alla Segreteria Nazionale, che seguirà l’iter politico con i gruppi parlamentari e con il Viminale.

Il sindacato auspica che il Governo inserisca il Fondo nella prossima Legge di Bilancio, considerandolo uno strumento di stabilizzazione capace di riconoscere concretamente l’impegno del personale. La forte adesione registrata oggi, affermano i promotori, dimostra quanto sia sentita l’esigenza di un intervento strutturato e duraturo.

Con il prosieguo dell’iter istituzionale e con il sostegno arrivato dagli operatori, il SIAP punta a consolidare il dialogo con le istituzioni, convinto che la misura possa migliorare in modo significativo la qualità del lavoro svolto da chi garantisce ogni giorno sicurezza e difesa della Repubblica.