Sicurezza a Roma: Termini e Metro, il piano possibile: presidi, luce e tecnologia

Roma chiede sicurezza nei luoghi che ogni giorno concentrano flussi enormi: la stazione Termini e le stazioni della metropolitana. Le aggressioni, gli episodi di violenza e le denunce per reati gravi hanno acceso un allarme che non può essere liquidato con annunci. Serve un piano pratico, misurabile, fatto di presidi, illuminazione, videosorveglianza, interventi rapidi e una regia unica che metta intorno allo stesso tavolo istituzioni, gestori e trasporto pubblico.

Sicurezza a Roma: cosa è già cambiato intorno a Termini

Negli ultimi mesi il tema è finito al centro di provvedimenti formali. A gennaio 2025 il prefetto di Roma ha firmato un’ordinanza che istituisce “zone a vigilanza rafforzata” in aree sensibili come Esquilino e Tuscolano, con divieto di stazionamento per soggetti con atteggiamenti aggressivi o molesti già segnalati all’autorità giudiziaria e possibilità di allontanamento in caso di violazione. Nell’area Esquilino il perimetro comprende strade e piazze a ridosso di Termini, da via Giolitti a piazza Vittorio Emanuele II. È un segnale: l’ordine pubblico viene trattato con strumenti mirati, non solo con pattuglie “a vista”, ma con regole operative applicabili sul territorio.

Sicurezza a Roma: Termini, presidi reali e accessi controllati

Termini non è "terra di nessuno": esistono presidi delle forze dell'ordine raggiungibili anche dall'interno della stazione e da via Marsala, con indicazioni di percorso e orari di apertura. Sul fronte infrastrutturale, RFI descrive un modello che separa l'area commerciale dalla zona di arrivo/partenza mediante varchi e tornelli, riducendo spazi di passaggio improprio e puntando a contrastare furti e microcriminalità.

E la videosorveglianza è già di livello "grande hub": per Roma Termini si parla di oltre 1.200 telecamere TVCC dedicate alla tutela della stazione. Il punto non è aggiungere "un altro annuncio", ma far funzionare questa architettura in modo continuo: manutenzione dei dispositivi, tempi di risposta, pattuglie che arrivano quando una sala operativa segnala una criticità, non mezz'ora dopo.

Sicurezza a Roma: metropolitana, tecnologia utile solo se guidata da regia

Anche sottoterra la leva tecnologica esiste. Un progetto pubblico legato alla connettività ha completato la copertura della Metro A con infrastruttura dedicata: 10 km di fibra, 280 punti Wi-Fi e 230 telecamere, oltre all'attivazione in 26 piazze cittadine. Sono numeri importanti, ma contano davvero se diventano "strumento operativo": integrazione con le sale di controllo, procedure standard per l'intervento, collegamento immediato con chi può intervenire (Polizia, Carabinieri, Polizia Locale, security del gestore).

Sicurezza a Roma: la rete di telecamere e la sala operativa, dal centro alla strada

La regia centrale è la differenza fra un sistema che dissuade e un sistema che documenta solo a posteriori. A Roma si parla di una sala operativa unica e di un patrimonio di migliaia di dispositivi: un quadro che include telecamere pubbliche e anche apparati privati convenzionati, con una platea complessiva indicata nell’ordine delle 15 mila unità. Il tema, qui, è politico e amministrativo insieme: chi decide le priorità, quali stazioni vengono coperte per prime, come si illuminano i percorsi di accesso, come si mettono in sicurezza scale, corridoi, ascensori, uscite secondarie.

Sicurezza a Roma: presenza umana, non solo occhi elettronici

C’è un dato che spesso viene sottovalutato: dove aumenta la presenza qualificata, scende il rischio percepito e spesso cala anche la violenza reale. Nel sistema ferroviario nazionale, FS Security ha indicato una riduzione delle aggressioni al personale nel 2024 rispetto al 2023 e un ulteriore calo nel primo mese del 2025, insieme a nuove soluzioni come alert video e sperimentazioni di bodycam in alcuni presìdi.

Per Roma questo significa una scelta chiara: più personale visibile nelle fasce serali, più “punti di contatto” (biglietterie, info point, addetti in banchina), più controlli dinamici nelle stazioni di scambio. La sicurezza è anche poter chiedere aiuto senza cercare qualcuno per dieci minuti.

Sicurezza a Roma: coordinamento istituzionale e regole, con attenzione alla privacy

Il coordinamento non può restare un auspicio. A livello nazionale, Ministero dell’Interno e Gruppo FS hanno rinnovato una convenzione per rafforzare prevenzione e cooperazione, con formazione congiunta e sperimentazione tecnologica condivisa, in un orizzonte pluriennale.

E c’è un confine da rispettare: l’uso di tecnologia non deve trasformarsi in sorveglianza indiscriminata. In Italia, la normativa ha previsto una sospensione dell’impiego di sistemi di riconoscimento facciale in luoghi pubblici, con proroga fino al 31 dicembre 2025. Tradotto: sì a telecamere, sì ad alert su comportamenti pericolosi, sì a interventi tempestivi; no a scorciatoie che violano regole e aprono contenziosi.