Sicurezza su strada alla Fiera di Roma, talk show in memoria di Elena Aubry

Appuntamento per tutti gli appassionati di moto, al moto raduno che si terrà sabato 10 giugno con partenza alla Fiera di Roma, alle ore 9:30, come riferimento per trovarsi l’ingresso est “allestitori”, un tour gratuito chiamato “Sotto gli occhi di Elena”, un omaggio a Roma sulle due ruote, dedicato alla memoria di Elena Aubry, la motociclista romana che morì lungo via Ostiense nel 2018 a causa delle radici di pino che resero il manto stradale dissestato, facendo perdere l’equilibrio alla giovane biker che venne sbalzata in aria. Interverrà per salutare i partecipanti anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e l’Assessora alla Cultura, Politiche giovanili e della Famiglia, Simona Renata Baldassarre.

“Venite, portate le vostre bandiere, l’ho organizzato per voi, taglieremo il nastro insieme – dice Graziella Viviano, madre di Elena e presidente dell’Associazione “Sotto gli occhi di Elena” – Centinaia di motociclisti vestiti da antichi romani sfileranno dalla Fiera di Roma al Circo Massimo, dove l’attenderanno gli antichi romani, Associazioni che ricostruiranno gli antichi costumi, ci sarà un unione tra cavalieri antichi e cavalieri moderni.”

“Indosseremo il costume tradizionale dei cittadini romani, perché i cittadini romani avevano un peso, ed è giusto che i motociclisti abbiano una considerazione in questa società, che ora non hanno ancora, soprattutto in questa città, a Roma, la capitale europea per numero di motociclisti morti, un dato preoccupante, che quasi nessuno forse sa, le persone non lo sanno.

Si parla spesso di ciclisti, ma i motociclisti sono dimenticati, bisogna avere un occhio di riguardo per questi ragazzi”, continua l’appello di Graziella Viviano, un invito a partecipare sabato 10 giugno all’itinerario in moto con arrivo al Circo Massimo.

“Mostriamo che i motociclisti sono bravi, buoni, simpatici, no brutti e cattivi, e anche in grado di rendere un omaggio a Roma. Più tardi, alle 13:00 chi volesse può venire alla Fiera di Roma – dove è in corso ‘Ride On by Motodays’ un evento motociclistico, una tre giorni all’insegna del divertimento, della sicurezza e della solidarietà – mangiare insieme a noi, visitare la Fiera, gli stand, e assistere alle 17:30 al talk show “Innovazione e sicurezza stradale, la strada è una sola!” condotto da me con la partecipazione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che si collegherà con noi e dell’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè.

Si assisterà a un convegno di alto livello. Saranno illustrate le innovazioni sulla sicurezza stradale, si parlerà di Anomaleet – una piattaforma software per il censimento e l’analisi delle anomalie pericolose presenti sulle strade – un sistema che riesce a monitorare tutte le strade di Roma in 10 giorni, cose che si possono attuare da subito per non far morire le persone.

E poi gli airbag, a suo tempo feci una proposta di legge sul tema, vedremo cosa è un airbag e come funziona, vedremo come hanno salvato delle vite. Un tavolo importante quello di sabato sera dove si siederanno Regione, Comune e Governo. Un argomento che riguarda non solo i motociclisti ma tutti i cittadini.

Venite con i bambini che incontreranno gli antichi romani, e si divertiranno con i laboratori appositi per loro, e ancora i bambini (dai 7 ai 14 anni) potranno provare a guidare un motociclo e seguire un corso teorico pratico di guida, e la sera si assisterà a un mega concerto dei Queen at the Opera lo show rock-sinfonico basato sulle musiche dei Queen. Sul palco oltre 40 musicisti. Sarà un momento d’incontro, spero di stringervi e abbracciarvi tutti”, conclude Graziella Viviano dalla Fiera di Roma.

Affrontare concretamente il tema della sicurezza su strada

Organizzato dalla Fiera di Roma e da Graziella Viviano l’appuntamento vuole essere un confronto diretto e consapevole tra istituzioni, aziende e tutto il popolo delle due ruote, per affrontare concretamente il tema della sicurezza su strada, promuovendo sicurezza a tutti i livelli di interlocuzione e delineando provvedimenti e strumenti che andrebbero adottati per salvare vite.

Sono stati invitati a parlarne la Regione Lazio, Roma Capitale, Anas, Ania, Polizia Stradale e Motociclismo. Al termine dell’incontro ci sarà la premiazione di alcune delle aziende che si sono distinte per le loro innovazioni sul tema. Tra gli esempi gli airbag per moto, veri e propri salvavita e l’app. di tracciatura dello stato del manto stradale.

