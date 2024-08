Sigaretta elettronica, spaventosa scoperta per chi la usa | L’annuncio fa accapponare la pelle

La sigaretta elettronica da qualche anno ha sostituito, parzialmente, le classiche sigarette. Ma il futuro per chi ne fa uso non è roseo

Sono in commercio ormai da qualche anno e dopo un inizio balbettante hanno fatto presa su milioni di consumatori, nella stragrande maggioranza fumatori incalliti o ex fumatori, che nella speranza (forse) di smettere di fumare si sono buttati a capofitto su questa nuova alternativa.

Stiamo parlando delle sigarette elettroniche, ormai sempre più diffuse e utilizzate soprattutto perché considerate meno dannose rispetto alle sigarette classiche. In realtà non è proprio così: anche le sigarette elettroniche comportano rischi per la salute ancora non del tutto quantificati dagli scienziati.

Tutto è legato al contenuto del liquido, al design fisico ed elettrico del dispositivo ed alle abitudini di chi ne fa uso. Trattandosi di una tecnologia relativamente nuova, ci vorrà un po’ di tempo per studiare a fondo e conoscere i problemi che questo prodotto è in grado di provocare.

Quelli per la salute in realtà non sono gli unici problemi con cui i consumatori dello ‘svapo‘ devono fare i conti. Esistono infatti questioni da non sottovalutare legate ai costi del prodotto stesso, che nelle prossime settimane rischiano di aumentare a dismisura.

Sigaretta elettronica, la novità spaventa i consumatori: cosa sta succedendo

Come abbiamo accennato in precedenza le sigarette elettroniche vengono spesso vendute come alternative a quelle di tabacco, anche perché certi componenti cancerogeni presenti nel fumo tradizionale non ci sono. Non è un caso che a fare incetta dello svapo siano soprattutto coloro che vogliono smettere di fumare.

Ma i fumatori quasi pentiti d’ora in poi rischiano di dover fare i conti con grande attenzione prima di acquistare le loro sigarette elettroniche. È stato infatti approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 7 agosto il decreto di riforma che prevede una nuova imposta di consumo per tutti i prodotti da inalazione senza combustione.

Sigaretta elettronica, il decreto del Governo crea un problema: ecco perché

Fino ad oggi l’accisa è stata pari al 38% di quella gravante su un’analoga quantità di sigarette. A partire da oggi invece la nuova imposta si applicherà nella misura del 40% dell’accisa gravante sulle sigarette. La misura esatta dell’imposta da applicare sulle sigarette elettroniche verrà fissata in un successivo provvedimento dell’Agenzia delle dogane.

Ma già questo aumento del 2% sull’accisa basta e avanza per creare una buona dose di allarme tra i consumatori: la crescita dei costi di produzione e commercializzazione delle sigarette elettroniche provocherà molto probabilmente un aumento dei prezzi del prodotto stesso.