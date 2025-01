Signorini, a tutto c’è un limite: NON si va più in onda | Pier Silvio costretto alla drastica decisione, ecco cos’è accaduto

I problemi legati al Grande Fratello non sembrano finire mai. Lo storico reality non riesce proprio a decollare e adesso c’è un altro problema

Questa edizione del Grande Fratello non verrà ricordata come una delle più amate dal pubblico, sia quello televisivo che sui social. Tanti problemi si sono verificati all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Le dinamiche intercorse tra alcuni coinquilini, in primis quelle di natura sentimentale, non sembrano più in grado di attirare l’interesse dei telespettatori, compresi i più affezionati. Per non parlare della scarsa attrattiva esercitata da alcuni protagonisti.

Per tali ragioni qualche settimana fa hanno iniziato a circolare con una certa insistenza indiscrezioni legate a una possibile, clamorosa chiusura anticipata del programma. Un autentico smacco per lo storico reality e per il suo mentore, Alfonso Signorini.

Il giornalista e conduttore non si è voluto arrendere e di fronte al rischio che i vertici di Mediaset prendessero una decisione simile ha tentato ogni strada praticabile pur di risollevare le sorti, e gli ascolti, di questa edizione del Grande Fratello.

Questa volta Signorini non può fare niente, la decisione sul GF è presa

L’ingresso nella casa di personalità di spicco del mondo dello spettacolo come Stefania Orlando ha prodotto qualche buon risultato, con dei confortanti segnali di ripresa che hanno in parte risollevato il morale dei manager dell’azienda di Cologno Monzese.

Rispetto a quanto accaduto nelle ultime ore però né Alfonso Signorini né gli autori del reality hanno potuto opporre alcuna contromossa. Si tratta di una decisione inevitabile presa direttamente dai vertici di Mediaset.

Il Grande Fratello salta, ma non ci sono alternative: i fan si devono rassegnare

La puntata del Grande Fratello prevista inizialmente per la sera della Befana non è andata in onda ed è slittata a mercoledì 8 gennaio. La ragione è semplice e al tempo stesso ineludibile: lunedì su Canale 5 è infatti andata in onda la finale della Supercoppa Italiana.

Una sfida attesissima quella disputatasi tra Inter e Milan, un match che ha garantito indici di ascolto quasi inarrivabili per qualsiasi programma previsto dai palinsesti. È stato perciò inevitabile spostare la puntata del Grande Fratello al giorno successivo. La buona notizia è che molto presto tornerà il doppio appuntamento con lo storico reality a cui si potrà assistere due volte a settimana il lunedì e il giovedì.