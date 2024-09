Signorini inarrestabile, annuncio in casa Mediaset: ‘Quest’anno fa il raddoppio’ | Colpaccio UFFICIALE

Alfonso Signorini ha in serbo novità importanti n vista della nuova edizione del Grande Fratello che andrà in onda come al solito su Canale 5

È una stagione televisiva, quella appena cominciata, in cui i vertici di Mediaset ripongono particolare fiducia. Sulla scorta dei grandi ascolti ottenuti nell’annata precedente, dalle parti di Cologno Monzese si confida in una crescita ulteriore da tutti i punti di vista.

Impresa non facile da ottenere, ma comunque alla portata del colosso fondato da Silvio Berlusconi quasi mezzo secolo fa. L’attuale numero uno del Biscione Pier Silvio Berlusconi, punta molto su alcuni conduttori considerati colonne portanti dell’emittente, pilastri inamovibili.

Tra questi c’è senza dubbio Maria De Filippi, che ripartirà con i consueti cavalli di battaglia, da “Uomini e Donne” ad “Amici“. Non è da meno Alfonso Signorini, presentatore e giornalista, vero e proprio ‘deus ex machina‘ del “Grande Fratello“, che ripartirà tra una manciata di giorni.

Il direttore del magazine “Chi” gode della stima incondizionata del management di Mediaset, tanto che da più parti si vocifera di un possibile nuovo programma che Signorini potrebbe condurre il prossimo inverno.

Signorini inarrestabile, il doppio colpo fa impazzire tutti: ci sarà da divertirsi

Queste indiscrezioni finora non hanno trovato alcun riscontro, come del resto nessuna smentita è giunta dal diretto interessato il quale si sta concentrando solo ed esclusivamente sull’organizzazione del prossimo, imminente Grande Fratello.

Un’edizione che si preannuncia a dir poco scoppiettante, soprattutto alla luce della clamorosa novità che riguarda le presenze fisse all’interno dello studio televisivo. Per la nuova edizione infatti il numero degli opinionisti raddoppierà: non uno, ma due.

Signorini inarrestabile, un annuncio sensazionale: i fan stentano a crederci

A fianco della confermatissima Cesara Buonamici, particolarmente apprezzata dalla produzione del reality, vedremo la grande protagonista della scorsa edizione del GF, la vulcanica attrice romana Beatrice Luzzi. Arrivata seconda alle spalle di Perla Vatiero, la star di “Vivere” e di “Un posto al sole” ha confermato il suo ingresso come opinionista in studio.

“Se è vero che sarò la nuova opinionista del Grande Fratello? Tutto può essere – la mezza ammissione di Beatrice Luzzi -. Però posso dirti che è un ruolo che sento nella mia pelle. Se con Cesara Buonamici potrebbe esserci un bel feeling? Diciamo che potrebbe esserci un bel confronto“. Ne vedremo delle belle, lo spettacolo è garantito.