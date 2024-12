Signorini io al GF non ci torno | Che rifiuto pesante per il conduttore: doveva essere la GUEST STAR e invece ha altro da fare

Alfonso Signorini sta facendo di tutto per riportare il Grande Fratello ai livelli di ascolto di qualche tempo fa. Ma ogni tentativo è vano

Rilanciare il Grande Fratello nell’edizione più spenta della sua storia non è impresa di poco conto. Il conduttore del reality, il giornalista Alfonso Signorini, sta facendo di tutto per riportare un po’ di smalto e vivacità all’interno della Casa.

Finora però i risultati ottenuti sono piuttosto modesti, come confermano i pessimi dati di ascolto delle ultime settimane. Le vicende che si svolgono all’interno del bunker sembrano non attrarre più i telespettatori.

Come più di qualcuno ha sottolineato mancano figure carismatiche, come accaduto invece in passato, anche in quello più recente. Personaggi come Beatrice Luzzi, ad esempio, quest’anno sono una chimera.

La stessa attrice romana nel ruolo di opinionista ha reso molto al di sotto delle aspettative. Ci si aspettava il boom di ascolti, finora è stato un autentico disastro. Un fallimento che ha spiazzato anche il più pessimista dei dirigenti di Mediaset.

Grande Fratello, il rifiuto che Signorini non si aspettava: i dettagli

Negli ultimi giorni hanno fatto irruzione all’interno della Casa nuovi personaggi di spicco del mondo dello spettacolo, come ad esempio Eva Grimaldi e Stefania Orlando, con l’obiettivo di risollevare in parte le sorti del reality.

Non tutti quelli che sono stati contattati hanno però risposto positivamente alla richiesta di far parte del cast del Grande Fratello. Un altro ex concorrente ha infatti detto no alla proposta di Alfonso Signorini di entrare nel bunker più famoso d’Italia.

Grande Fratello, anche lui ha detto di no: non poteva più farlo

Uno dei protagonisti del reality di quattro anni fa fu Francesco Oppini, opinionista televisivo noto per essere il primo e unico figlio di Alba Parietti e dell’attore Franco Oppini. Contattato direttamente da Signorini, Oppini ha espresso un netto rifiuto.

In un secondo momento ha poi argomentato spiegando le ragioni che lo hanno spinto a dire no a un ritorno all’interno della Casa: “Fortunatamente ho anche altro da fare. Lo guardo volentieri, ma devo riconoscere che le dinamiche tra i coinquilini sono le stesse identiche di quattro anni fa“. Come si può vedere la strada per Alfonso Signorini si fa sempre più in salita. A gennaio, però, sembra che ci siano in vista ulteriori ingressi che sembrano voler seguire le orme del passato: vecchie glorie in arrivo? Presto lo scopriremo.