Signorini, mi spiace ma la regina dello show è lei | Doccia fredda per il conduttore: la prof sentenzia senza filtri dopo la diretta

Il Grande Fratello non va e Alfonso Signorini sta cercando di rimetterlo in piedi. Ora però una nuova presenza può rilanciare il reality

Una mossa dopo l’altra nel tentativo di rilanciare in qualche modo il Grande Fratello. Questa edizione del reality ha finora ampiamente deluso le attese, soprattutto in termini di ascolto. Ai piani alti di Mediaset regnano amarezza e un senso di frustrazione.

Il conduttore del programma da studio, Alfonso Signorini, sta facendo di tutto per rilanciare un programma che evidentemente non attira più milioni di spettatori come accaduto in passato. Le sue ultime mosse però sembrano aver prodotto qualcosa di buono.

Va detto che con ogni probabilità sono le dinamiche interne, sempre le stesse che si ripetono da anni, ad aver perso lo slancio e l’energia necessari a rendere il reality intrigante e attrattivo. Ormai non si contano opinionisti ed ex concorrenti a sottolineare questo aspetto.

Qualche giorno fa ad esempio un ex concorrente come Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti, ha rifiutato di tornare all’interno del bunker dopo aver ammesso di non divertirsi più con il Grande Fratello.

Alfonso Signorini, se il Grande Fratello torna a crescere è tutto merito suo

C’è però un elemento che può far sperare sia Signorini che gli affezionatissimi fan del reality, quelli pronti e disposti a non abbandonarlo mai, anche nelle sue versioni meno attraenti. Uno dei nuovi inquilini sembra aver portato una ventata di aria fresca.

In realtà si tratta di un significativo ritorno, quello di Stefania Orlando. La bionda conduttrice della RAI, ex concorrente dello storico reality, ha infatti imposto la sua personalità fin dal primo istante in cui ha rimesso piede all’interno della Casa.

Il Grande Fratello ha ripreso slancio, arriva la conferma della storica conduttrice

Se n’è parlato nel corso di ‘Pomeriggio Cinque‘, il talk show pomeridiano di Canale 5 condotto da Dario Maltese, il quale ha chiesto ad Anna Pettinelli un commento sulla sua grande amica Stefania Orlando e sul comportamento da lei tenuto in questi primi giorni trascorsi all’interno del bunker.

La popolare conduttrice radiofonica non ha nascosto di averla trovata benissimo, tanto da arrivare a dire che in pochi giorni è già riuscita a ritagliarsi il suo spazio: “Stefania è la regina dello show. Lei trova sempre il suo posto, io la vedo bene, la vedo inserita“.