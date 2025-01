Signorini sono pronta, vengo domani? Dopo aver vinto L’Isola vuole sbancare tutto: colpo a sorpresa al GF

Alfonso Signorini sta facendo di tutto per rilanciare il Grande Fratello: l’ultima novità riguarda un possibile nuovo ingresso nella Casa

Fare di tutto per salvare il Grande Fratello e se possibile tentarne un rilancio in grande stile. È questa la missione che i vertici di Mediaset hanno affidato ad Alfonso Signorini in questo turbolento inizio di 2025.

Lo storico reality ha perso molti più colpi di quanti se ne potesse immaginare: gli ascolti, in versione montagne russe, hanno fatto scattare l’allarme rosso ai piani alti dell’azienda televisiva di Cologno Monzese.

Una crisi senza precedenti che avrebbe spinto, secondo alcune indiscrezioni, il presidente Pier Silvio Berlusconi a prendere in seria considerazione l’ipotesi di chiudere il Grande Fratello con svariati mesi di anticipo.

Un’eventualità poi ampiamente smentita dal diretto interessato che ha affidato allo stesso Signorini il compito, piuttosto arduo a dir la verità, di riconquistare almeno in parte l’ascolto che si è perso da metà settembre in poi.

Grande Fratello, un clamoroso ingresso scuote Mediaset: l’annuncio in diretta

Il conduttore del Grande Fratello si è subito speso per rivitalizzare il reality, puntando in particolare su nuovi ingressi di grande impatto mediatico. E da questo punto di vista il ritorno nella Casa più spiata d’Italia di Stefania Orlando ha ottenuto l’effetto sperato.

La conduttrice e showgirl di casa RAI ha portato una ventata di aria nuova riuscendo a restituire un briciolo di interesse al ménage andato stancamente in scena tra i coinquilini durante questi lunghi mesi.

Grande Fratello, Alfonso Signorini ha deciso: colpo a sorpresa

Alfonso Signorini però non si è fermato all’ingaggio di Stefania Orlando, tanto che nei prossimi giorni potrebbe aprire le porte del bunker a un’altra figura femminile di primissimo piano del mondo dello spettacolo. Il nome che circola con insistenza da qualche giorno è quello di Lory Del Santo, attrice e soubrette lanciata molti anni fa da Renzo Arbore e Luciano De Crescenzo. Già alcuni anni fa, come in molti ricorderanno, decise di prendere parte al reality dopo un periodo parecchio difficile della sua vita.

Durante la sua partecipazione al programma ‘Storie di donne al bivio‘, in onda sulla RAI e condotto da Monica Setta, la Del Santo ha in parte confermato un possibile ingresso all’interno della Casa: “Amo il mio lavoro e non vorrei mai perdere una proposta. Amo essere in TV, amo lavorare e dire di no non mi fa dormire la notte. Adesso sono ancora lì e potrei”.