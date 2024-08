Simona Ventura, dopo il matrimonio una nuova proposta | ‘Corteggiamento serrato’: come ha reagito il marito

Dopo le nozze con il suo compagno, il giornalista Giovanni Terzi, Simona Ventura è pronta a tornare protagonista sul piccolo schermo

È un’estate davvero memorabile, quella vissuta da Simona Ventura. La cinquantanovenne conduttrice emiliana poco più di un mese fa ha coronato il suo sogno d’amore convolando a nozze con il suo compagno, il giornalista e opinionista televisivo Giovanni Terzi.

In questi giorni la coppia sta trascorrendo gli ultimi scampoli di vacanza in attesa di tornare ai rispettivi impegni professionali. Simona Ventura in particolare è attesa da una stagione televisiva quanto mai intensa e ricca di novità di rilievo.

In primis una conferma importante, vale a dire la conduzione per il quarto anno consecutivo di “Citofonare Rai Due“, il talk show in onda la domenica mattina che la Ventura presenta insieme alla sua collega e grande amica Paola Perego.

Un’avventura che dunque prosegue almeno per un’altra stagione e che le due conduttrici vivono con particolare entusiasmo. Ma per la ‘tigre di Bentivoglio’ il programma della domenica potrebbe non essere l’unico impegno della prossima stagione televisiva.

Simona Ventura, dopo l’amore c’è il lavoro: la notizia lascia tutti a bocca aperta

Secondo quanto riportato dal giornalista della nota rivista “Oggi“, Alberto Dandolo, la Ventura sarà alla guida di un nuovo adventure game trasmesso sempre da Rai Due che a quanto pare andrà in onda nella prossima primavera, dunque nei primi mesi del 2025.

Non è dato conoscere ad oggi ulteriori informazioni e dettagli, soprattutto perché i diretti interessati finora sono riusciti a non far trapelare nulla. Il futuro di Simona Ventura però, con grande sorpresa di tutti, potrebbe non essere più in RAI.

Simona Ventura, addio alla RAI: gli indizi non lasciano dubbi

Sempre in base alle notizie riportate dal settimanale Oggi”, sarebbe imminente una possibile proposta di Mediaset nei confronti della conduttrice di Bentivoglio. Tale indiscrezione va a braccetto con la notizia, sicura al cento per cento, in merito alla vacanza della conduzione de “L’Isola dei Famosi“.

Non sono pochi gli addetti ai lavori che invitano i vertici di Mediaset a puntare proprio su Simona Ventura per risollevare le sorti del reality ‘made in Honduras’. La showgirl bolognese è la persona giusta per restituire slancio e interesse a un programma che nelle ultime stagioni ha accusato un tracollo in termini di ascolto e di gradimento da parte del pubblico.