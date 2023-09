Sindaco Bucci, ‘siamo campioni filiera nautica’

(Adnkronos) – "La città di Genova deve essere orgogliosa di avere uno dei business che cresce più in Italia, la filiera del comparto nautico. Oggi siamo i campioni di questa filiera". Queste le parole del sindaco di Genova Marco Bucci, in occasione della presentazione della 63esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, organizzato da Confindustria Nautica, l’Associazione nazionale di settore che rappresenta tutta la filiera della nautica da diporto, che da 63 anni rappresenta il luogo di incontro della nautica da diporto internazionale. "Sono certo che sarà un salone in crescita: anno dopo anno continuiamo a far vedere cosa significa essere la capitale del Mediterraneo e la capitale della nautica. Il business della nautica, infatti, va a gonfie vele e di questo siamo molto contenti", sottolinea Bucci. "La città di Genova riflette questo andamento in crescita del business, attraverso un Salone di grandissimo livello. L'anno prossimo – spiega il sindaco – avremo la possibilità di vedere un salone diverso, ancora più bello", aggiunge. Una punta di diamante, un orgoglio di cui andare molto fieri, Genova deve essere orgogliosa del proprio Salone Nautico, secondo quanto riporta Bucci, ma anche del business del comparto nautico, che è: "porta lavoro e sviluppo economico per tutti, città comprese". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

